بالفيديو: أيقونة جديدة من أكيورا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت أكيورا عن مواصفات النسخة الإنتاجية من إنتيجرا 2023، الجيل الجديد، التي سوف تأتي بقوة 200 حصان وبسعر يبدأ من 30 ألف دولار، وستطلقها رسيما في فصل الربيع من العام الحالي، وذلك بعد أن قررت الشركة اليابانية إخراج طراز ILX من تشكيلتها لتحل محلها إنتيجرا 2023. وكان قد ظهر النموذج الأولي من إنتيجرا الجديدة خلال العام الماضي.

يشبه نموذج الإنتاج من أكيورا إنتيجرا 2023 إلى حد كبير النموذج الأولي، ويتميز بشبكة خماسية ماسية بدون إطار محاطة بمصابيح أمامية قياسية تعلوها أضواء LED النهارية الموجودة مما يعطي مظهرا أكثر دراماتيكية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تشابه بين هوندا وأكيورا

يستدعي المظهر الجانبي عن كثب سيارة هوندا سيفيك هاتشباك، ومع ذلك، فإن إنتيجرا هي أكثر حدة قليلا وتتميز بعجلات مميزة مقاس 17 بوصة. كما يتيح تصميم الرفع الفريد المقترن بالمقاعد الخلفية القابلة للطي والمسطحة مساحة نشطة للعديد من المهام، مع الأخذ بعين الاعتبار تشطيبات العادم المزدوجة والمشتت الخلفي.

في حين أن التصميم الخارجي فريد من نوعه، تقترض المقصورة بشكل كبير من سيفيك حيث توجد مجموعة أدوات رقمية مقاس 10.2 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مقاس 7 أو 9 بوصات بحسب الفئة، مع توافق سلكي مع Android Auto وApple CarPlay.

وبغض النظر عن ذلك، تأتي أكيورا إنتيجرا 2023 مجهزة بشكل جيد، حتى أن الطراز الأساسي يتميز بمقاعد أمامية مدفأة ملفوفة بالجلد الصناعي. سيجد المشترون أيضا نظاما صوتيا بثمانية مكبرات صوت، وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي، وتعديل كهربائي بثماني اتجاهات للمقاعد الأمامية.

مظهر رياضي جذاب

تمضي الموديلات المجهزة بحزمة المظهر الرياضي خطوة إلى الأمام حيث تم تجهيزها بدواسات من الفولاذ المقاوم للصدأ وإبر قياس حمراء. سيجد المشترون أيضا خياطة متباينة على المقاعد وعجلة القيادة وناقل الحركة.

تشمل المزايا الأخرى شاشة عرض أمامية مقاس 5.3 بوصة وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي ELS Studio 3D مع مكبرات صوت مثبتة في السقف فوق المقاعد الأمامية. تنضم إليهم الإضاءة المحيطة وثلاثة منافذ USB-C بما في ذلك اثنان للركاب في الخلف.

محرك رباعي توربيني

جهزت السيارة محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني مع (نظام توقيت الصمام المتغير) VTEC، حيث ينتج 200 حصان وعزم دوران يبلغ (260 نيوتن متر). إذا كان هذا الرقم يبدو مألوفا، فيجب أن يكونوا مثل سيفيك إس آي وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

المحرك متصل بناقل حركة يدوي متوفر بست سرعات وتروس تفاضلية محدودة الانزلاق يرسل القوة حصريا إلى العجلات الأمامية. تتميز إنتيجرا أيضا بأدوات نقل حركة مثبتة على عجلة القيادة ونظام ديناميكي متكامل مع أوضاع Comfort وNormal وSport.

تأتي إنتيجرا مزودة بمجموعة AcuraWatch من أنظمة مساعدة السائق. يتضمن نظام فرملة لتخفيف الاصطدام يمكنه التمييز بين المركبات والمشاة وراكبي الدراجات.

يتميز الطراز أيضا بنظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد الازدحام المروري (CVT فقط)، وتقنية التعرف على إشارات المرور. ينضم إليهم نظام معلومات قياسي للنقطة العمياء مع تنبيه خلفي لحركة المرور.

تكنولوجيا حديثة ومستشعرات ركن إضافية

تذهب مواصفات A-Spec مع حزمة التكنولوجيا إلى أبعد من ذلك من خلال إضافة مستشعرات ركن أمامية وخلفية إضافة إلى التحكم في الكبح منخفض السرعة الذي يمكنه الضغط تلقائيا على الفرامل لمنع الاصطدام أو التخفيف من حدته، وإلى جانب مخمدات تكيفية، ونظام يتيح للسائقين تخصيص إعدادات أداء السيارة حسب رغبتهم.



علاوة على ذلكن تحتوي جميع سيارات إنتيجرا على جيل جديد من الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي «المصممة خصيصا لتهدئة الرأس وتقليل مخاطر إصابات الدماغ، لا سيما في حالات الاصطدام».

وأشارت أكيورا أيضا إلى أن غطاء محرك السيارة المصنوع من الألومنيوم يتميز بهيكل داخلي منقوش، والذي سيوزع قوة الاصطدام في حالة حدوث تصادم.

هيكل خارجي أكثر جاذبية

يمكن للعملاء الذين يبحثون عن مظهر أكثر جرأة وقوة اختيار حزمة A-Spec التي لمسات سوداء لامعة ومصابيح ضباب LED وعجلات ألومنيوم أكبر مقاس 18 بوصة مع تشطيب Shark Grey. تتضمن الحزمة أيضا جناحا وشارات A-Spec على الرفارف الأمامية.

تقبل أكيورا حاليا الحجوزات وستتاح الفرصة لأول 500 عميل للمطالبة بإصدار محدود من NFT. من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم هذا الربيع وستبدأ الأسعار بحوالي 30 ألف دولار، وهي قفزة كبيرة فوق ILX التي بدأت عند 27.300 دولار.



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تعرف إلى مميزات أكيورا إنتيجرا 2023 (الإنترنت)

تعرف إلى مميزات أكيورا إنتيجرا 2023 (الإنترنت)

تعرف إلى مميزات أكيورا إنتيجرا 2023 (الإنترنت)

تعرف إلى مميزات أكيورا إنتيجرا 2023 (الإنترنت)

تعرف إلى مميزات أكيورا إنتيجرا 2023 (الإنترنت)