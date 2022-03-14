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صفقة مرتقبة لبدء تصنيع سيارة «آبل»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 12:37 مساء
صفقة مرتقبة لبدء تصنيع سيارة «آبل»
شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
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أفادت تقارير حديثة بأن شركتين جديدتين قد انضمتا إلى السباق لتصنيع سيارة آبل «Apple Car»، وذلك في ظل أنباء عن إحراز تقدم في تطوير السيارة، حيث تقترب الشركة، التي تتخذ من مدينة كوبرتينو الأميركية مقرًّا لها، من المرحلة التي ستحدد فيها أي شركة ستدخل معها في مرحلة الإنتاج.

يُنظر إلى شركتي «فوكسكون» و«لوكسشير»، شريكي «آبل» الحاليين، على أنهما مرشحان قويان للغاية للحصول على عقد تصنيع للسيارة الأولى لعملاق التكنولوجيا وصانع «آي فون»، وذلك إلى حد كبير لأن كليهما يستثمر في البنية التحتية لإنتاج السيارات الكهربائية، وذلك وفقًا لموقع "عالم السيارات".

إذ تستهدف شركة «فوكسكون»، على سبيل المثال، تصنيع سيارات كهربائية في مصنع بأميركا الشمالية، بينما انضمت «لوكسشير» إلى مجموعة «شيري غروب» خصيصًا لإنتاج سيارات عديمة الانبعاثات.
ولكن من ناحية أخرى، هذا ليس ضمانًا بأي حال من الأحوال، أن ينتهي الأمر بأي من الشركتين لتصنيع سيارة «آبل». وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود مشروع مشترك بين شركتي «ماجنا» و«إل جي» في موقع الصدارة لتوقيع صفقة تصنيع مع «آبل».
بحثت «آبل» أيضًا شراكة مع عديد شركات صناعة السيارات التقليدية، بما في ذلك «هيونداي»، لكن المباحثات انتهت فجأة في كل حالة على حدة. وكانت «هيونداي» في مرحلة ما هي المفضلة لتوقيع صفقة مع «آبل»، ومع ذلك تم التراجع عن الأمر أخيرًا.

قد يتغير الأمر بين عشية وضحاها ليحرز تطوير سيارة «آبل» التقدم الذي توقعته عملاق التكنولوجيا الأميركي. ففي العام 2014، ظهرت تسريبات للمرة الأولى عن نية شركة «آبل» الأميركية العملاقة اقتحام سوق السيارات الكهربائية، لكن القليل جرى كشفه رسميًّا في هذا الإطار.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن هناك أدلة تظهر تقدم «آبل» في مشروع السيارات الكهربائية، مشيرة إلى الاختبارات المستمرة التي تتم على برنامج القيادة الذاتية في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

- موعد انطلاق سيارة آبل الداتية
 

شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
شركتان جديدتان تنضمان إلى السباق لتصنيع سيارة «آبل» (الإنترنت)
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