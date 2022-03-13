ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مجموعة «فولكس فاغن» السيارة الكهربائية الجديدة آي دي باز VW ID.BUZZ، لأول مرة حصريًّا للسوق الأوربية، تعتمد «آي دي باز» على مجموعة أدوات القيادة الكهربائية المعيارية إم إي بي (MEB) التابعة لمجموعة «فولكس واغن». حتى الآن، تعمل 30% من سيارات المجموعة على هذه المنصة، لكن الشركة ستزيد هذا الرقم إلى أكثر من 80% بحلول العام 2025.



يتوفر إصداران للركاب والشحن، آي دي باز، وآي دي باز كارغو ID.Buzz وID.Buzz Cargo، وهما يتوفران من خلال المنصة والمحرك الكهربائي وبطارية ليثيوم أيون عالية الجهد مثبتة على الأرض، و معدل طاقة إجمالية يبلغ 82 كيلو وات/ ساعة (77 كيلو وات في الساعة صافي) أي نحو 201 حصان، و310 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وكلها تذهب إلى المحور الخلفي.



بفضل وضعها المنخفض في الجسم، تساعد البطارية في المساهمة في مركز ثقل منخفض، وبالتالي تعد بمناولة رشيقة لسيارة بهذا الحجم.



السرعة محددة إلكترونيًّا وتبلغ (144 كلم) في الساعة، وهو معدل سرعة عالٍ بالنسبة للفئتين العائلية أو التجارية. ومن المتوقع أن تتبع المزيد من إصدارات البطاريات ذات مستويات متعددة من خروج الطاقة في العام 2023، كما تقول العلامة.



وفيما يتعلق بقدرات الشحن، تحصل على 11 كيلو وات على التيار المتردد، وما يصل إلى 170 كيلو وات عبر موصل قابس «CCS» في محطة شحن سريع للتيار المستمر. وباستخدام الطريقة الأخيرة، يمكن شحن البطارية من 5 - 80% في أقل من 30 دقيقة. في المستقبل، ستتم إضافة وظيفة «Plug & Charge» كما في بورشه تايكان عبر تحديثات البرامج.



وفي أوروبا، سيمكن الشحن ثنائي الاتجاه (مثل نظام تحميل السيارة الموجود في فورد إف 1500 لايتينغ) من تثبيت الطاقة المنزلية من خلال صندوق حائط اختياري ثنائي الاتجاه للتيار المستمر.



ويبلغ طول كلا الطرازين نحو 185.5 بوصة وعرض 78.1 بوصة مع قاعدة عجلات تبلغ 117.6 بوصة، لكن الإصدار الأميركي سيعتمد على نموذج قاعدة العجلات الطويلة.



في الوقت الحالي، يختلف متغيرا باز في الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاع الإصدار العادي 76.3 بوصة وإصدار الشحن أعلى بمقدار ملم واحد فقط بسبب الاختلافات الطفيفة في الهيكل.



يمكن للمقاعد الأمامية التحرك بمقدار 9.6 بوصة للأمام والخلف و2.4 بوصة في الارتفاع. في الخلف، ويمكن طي مقعد يتسع لثلاثة أشخاص لأسفل أو تقسيمه بنسبة 40:60، ويمكن أيضًا تحريكه بطول إجمالي 5.9 بوصة.



تتوافر أيضًا أرضية صندوقية اختيارية قابلة لضبط الارتفاع، بينما يعمل البابان الجانبيان الانزلاقيان على تحسين الدخول والخروج والتحميل. يتم إطلاق السيارة ذات الطول القياسي بخمسة مقاعد، لكن خيارات ستة وسبعة مقاعد قادمة.



تم تزويد «باز» بعجلات مقاس 18 بوصة كمعيار قياسي، لكن طرازات سيارات الركاب ستتمتع بإمكانية الوصول إلى سبائك يتراوح قطرها بين 18 و20 بوصة.



في الداخل، تعد الإضاءة المحيطة بـ10 ألوان قياسية مع نظام 30 لونًا اختياريًّا. يضيء الأخير شريطًا في لوحة العدادات، والشرائط الموجودة في الأبواب، وصناديق التخزين في الأبواب ومساحة الأقدام.



داخلية القيادة الرقمية مقاس 10 بوصات (شاشة 12 بوصة مع نظام ملاحة اختيارية) وشاشة عرض المعلومات والترفيه مقاس 10 بوصات ستطابق اللون المختار، ويمكن إنشاء مجموعات مختلفة أو الاطلاع عليها عبر «قائمة الحالة المزاجية».



يتم توفير التحكم في المناخ ثنائي المنطقة ومساند الذراعين الداخلية الأمامية القابلة للتعديل، مع وظائف الذاكرة والتدليك، بالإضافة إلى مساند الذراع الخارجية القابلة للتعديل، من بين الخيارات.



يبدأ الإنتاج الأوروبي في النصف الأول من هذا العام 2022، مع إطلاقه الأولي في الربع الثالث.



وتبدأ المبيعات المسبقة في أوروبا في شهر مايو، بينما سيتم الظهور الأول للفئات ذات قاعدة العجلات الطويلة في أميركا الشمالية في العام 2023 مع بدء المبيعات في العام 2024.

«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)

«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)