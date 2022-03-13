Atwasat

ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 03:00 مساء
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟
«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مجموعة «فولكس فاغن» السيارة الكهربائية الجديدة آي دي باز VW ID.BUZZ، لأول مرة حصريًّا للسوق الأوربية، تعتمد «آي دي باز» على مجموعة أدوات القيادة الكهربائية المعيارية إم إي بي (MEB) التابعة لمجموعة «فولكس واغن». حتى الآن، تعمل 30% من سيارات المجموعة على هذه المنصة، لكن الشركة ستزيد هذا الرقم إلى أكثر من 80% بحلول العام 2025.

يتوفر إصداران للركاب والشحن، آي دي باز، وآي دي باز كارغو ID.Buzz وID.Buzz Cargo، وهما يتوفران من خلال المنصة والمحرك الكهربائي وبطارية ليثيوم أيون عالية الجهد مثبتة على الأرض، و معدل طاقة إجمالية يبلغ 82 كيلو وات/ ساعة (77 كيلو وات في الساعة صافي) أي نحو 201 حصان، و310 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وكلها تذهب إلى المحور الخلفي.

بفضل وضعها المنخفض في الجسم، تساعد البطارية في المساهمة في مركز ثقل منخفض، وبالتالي تعد بمناولة رشيقة لسيارة بهذا الحجم.

السرعة محددة إلكترونيًّا وتبلغ (144 كلم) في الساعة، وهو معدل سرعة عالٍ بالنسبة للفئتين العائلية أو التجارية. ومن المتوقع أن تتبع المزيد من إصدارات البطاريات ذات مستويات متعددة من خروج الطاقة في العام 2023، كما تقول العلامة.

وفيما يتعلق بقدرات الشحن، تحصل على 11 كيلو وات على التيار المتردد، وما يصل إلى 170 كيلو وات عبر موصل قابس «CCS» في محطة شحن سريع للتيار المستمر. وباستخدام الطريقة الأخيرة، يمكن شحن البطارية من 5 - 80% في أقل من 30 دقيقة. في المستقبل، ستتم إضافة وظيفة «Plug & Charge» كما في بورشه تايكان عبر تحديثات البرامج.

وفي أوروبا، سيمكن الشحن ثنائي الاتجاه (مثل نظام تحميل السيارة الموجود في فورد إف 1500 لايتينغ) من تثبيت الطاقة المنزلية من خلال صندوق حائط اختياري ثنائي الاتجاه للتيار المستمر.

ويبلغ طول كلا الطرازين نحو 185.5 بوصة وعرض 78.1 بوصة مع قاعدة عجلات تبلغ 117.6 بوصة، لكن الإصدار الأميركي سيعتمد على نموذج قاعدة العجلات الطويلة.

في الوقت الحالي، يختلف متغيرا باز في الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاع الإصدار العادي 76.3 بوصة وإصدار الشحن أعلى بمقدار ملم واحد فقط بسبب الاختلافات الطفيفة في الهيكل.

يمكن للمقاعد الأمامية التحرك بمقدار 9.6 بوصة للأمام والخلف و2.4 بوصة في الارتفاع. في الخلف، ويمكن طي مقعد يتسع لثلاثة أشخاص لأسفل أو تقسيمه بنسبة 40:60، ويمكن أيضًا تحريكه بطول إجمالي 5.9 بوصة.

تتوافر أيضًا أرضية صندوقية اختيارية قابلة لضبط الارتفاع، بينما يعمل البابان الجانبيان الانزلاقيان على تحسين الدخول والخروج والتحميل. يتم إطلاق السيارة ذات الطول القياسي بخمسة مقاعد، لكن خيارات ستة وسبعة مقاعد قادمة.

تم تزويد «باز» بعجلات مقاس 18 بوصة كمعيار قياسي، لكن طرازات سيارات الركاب ستتمتع بإمكانية الوصول إلى سبائك يتراوح قطرها بين 18 و20 بوصة.

في الداخل، تعد الإضاءة المحيطة بـ10 ألوان قياسية مع نظام 30 لونًا اختياريًّا. يضيء الأخير شريطًا في لوحة العدادات، والشرائط الموجودة في الأبواب، وصناديق التخزين في الأبواب ومساحة الأقدام.

داخلية القيادة الرقمية مقاس 10 بوصات (شاشة 12 بوصة مع نظام ملاحة اختيارية) وشاشة عرض المعلومات والترفيه مقاس 10 بوصات ستطابق اللون المختار، ويمكن إنشاء مجموعات مختلفة أو الاطلاع عليها عبر «قائمة الحالة المزاجية».

يتم توفير التحكم في المناخ ثنائي المنطقة ومساند الذراعين الداخلية الأمامية القابلة للتعديل، مع وظائف الذاكرة والتدليك، بالإضافة إلى مساند الذراع الخارجية القابلة للتعديل، من بين الخيارات.

يبدأ الإنتاج الأوروبي في النصف الأول من هذا العام 2022، مع إطلاقه الأولي في الربع الثالث.

وتبدأ المبيعات المسبقة في أوروبا في شهر مايو، بينما سيتم الظهور الأول للفئات ذات قاعدة العجلات الطويلة في أميركا الشمالية في العام 2023 مع بدء المبيعات في العام 2024.

«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تكشف فئتين من «آي دي باز» الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 خطوات لصيانة بطارية سيارتك قبل الصيف
4 خطوات لصيانة بطارية سيارتك قبل الصيف
بالصور: إصدار خاص من مرسيدس جي كلاس
بالصور: إصدار خاص من مرسيدس جي كلاس
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
بالفيديو: مواصفات «كروس أوفر فولفو» الجديدة
بالفيديو: مواصفات «كروس أوفر فولفو» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سيارة عائلية من فيات أكثر رفاهية
بالفيديو: سيارة عائلية من فيات أكثر رفاهية...
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة...
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا...
سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد
سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد...
حل مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين
حل مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين...
المزيد
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟...
بالفيديو: سيدان جديدة من «جيلي»
بالفيديو: سيدان جديدة من «جيلي»...
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة...
بالفيديو: مواصفات «كروس أوفر فولفو» الجديدة
بالفيديو: مواصفات «كروس أوفر فولفو» الجديدة...
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط