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كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 12:19 مساء
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
أمور يمكنك فعلها لتحافظ على سيارتك لفترة طويلة (الإنترنت)
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تضر العادات الخاطئة التي ينتهجها السائق بسيارته وأجزائها الميكانيكية، ما يجعل عمرها الافتراضي أقل ويقلل كذلك من كفاءتها.

ولإطالة عمر السيارة والحفاظ عليها من الإصلاحات المكلفة، سوف نذكر لكم أبرز الأمور التي ينبغي اتباعها بشكل يومي لسلامة السيارة القصوى، حسب «موتوري».

تجنب القيادة بخزان وقود شبه فارغ
ذكرنا لكم فيما سبق الأضرار العديدة التي تنتج عن القيادة بخزان وقود شبه فارغ، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية؛ عند السفر لفترة طويلة تطول عن سنة، يتحتم عليك إفراغ خزان الوقود بالكامل، إذ إن البنزين كأي مادة سائلة قد تتعرض للتأكسد والفساد ويصبح مادة لزجة لا تتحرك في دورة الوقود بسهولة، وفي حال كانت فترة السفر لا تطول عن 6-8 أشهر، يمكنك إبقاء خزان الوقود ممتلئا، وكلما زادت كمية الوقود في الخزان قلت نسبة التأكسد.

عدم الاتكاء على عصا القير
يؤدي هذا الفعل إلى زيادة الحمل والضغط على الأجزاء الداخلية في علبة التروس وتآكلها، ومن أبرز الأجزاء المتأثرة بشكل رئيسي «الشوكة»، فالاتكاء بشكل مستمر على عصا القير يزيد من احتكاكها مع الأجزاء الأخرى.

هذه العادة قد تسبب مشاكل لأصحاب السيارات المجهزة بناقل حركة عادي، أما السيارات الأوتوماتيكية لا تواجه هذا النوع من الأعطال.

لا تهمل الأصوات الغريبة
الانتباه إلى الأصوات غير المعتادة قد تقيك من أخطار وأعطال كبيرة من الممكن أن تحدث في المستقبل، وعند سماع الصوت توقف على جانب الطريق ولا تهمل إشعال مصابيح التنبيه الرباعي، ومن ثم حاول معرفة مصدر هذا الصوت، وفي حال لم تتمكن من تحديده، تجنب قيادة السيارة واتصل مع مركز صيانة لتحصل على المساعدة الصحيحة.

لا تهمل اللمبات التحذيرية على لوحة العدادات
تتميز المصابيح الموجودة في لوحة العدادات بأنها تبين لك مدى أهمية وحجم المشكلة حسب اللون الظاهر، فإذا كان اللون أزرق أو أخضر يدل على أن السيارة تعمل بشكل طبيعي، أما اللون الأصفر فهذا يعد تنبيه مبدئي ويمكنك الاستمرار في القيادة، ولكن لا تتجاهل المشكلة كليا واحرص على إصلاحها بأسرع وقت، وأبرز الأمثلة عليها لمبة Check Engine أو ABS، وأخيرا إذا كان لونها أحمر فلا تستمر بالقيادة مهما كان، إذ أن اللمبات التي تضيء باللون الأحمر تحذرك من خطر قادم، مثل حرارة السيارة أو الفرامل وغيرها.

لا تضغط على دواسة الوقود والفرامل بشدة
هذه العادة تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود، كما أنها تؤثر بشكل رئيسي على الهوبات والأجزاء التي تشكل نظام الفرامل، لذا قُد بتأني واضغط على الدواسات برفق.

استخدم فرامل الاحتياط (اليدوية أو Handbrake)
وهذا يتمثل بالأخص على الطرق المنحدرة مهما كان اتجاه السيارة (صعود أو نزول)، فهذا يؤدي إلى تحويل الحمل إلى ترس القير بدلا من الفرامل.

الممارسات الخاطئة المذكورة أعلاه توسع نطاق الراحة لنا في معظم الأحيان إلا أن عواقبها وخيمة بعد فترة وجيزة، لذلك، اعمل على تدريب نفسك على العادات الصحيحة أثناء القيادة واستمتع بقيادة سيارتك لفترة أطول.

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