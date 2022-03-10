مخاطر الحريق تدفع «بي إم دبليو» لاستدعاء ما يقرب من مليون سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «بي إم دبليو» في أميركا الشمالية جهود استدعاء كبيرة أثرت على أكثر من 917000 سيارة في الولايات المتحدة.

تتعلق المشكلة بمخاطر الحريق الناجمة عن صمام تهوية علبة المرافق الإيجابية (PCV)، وفقًا لما أورده موقع «تيربو العرب» نقلا عن مجلة «أخبار السيارات».

تكمن المشكلة في أن السخان المدمج في صمام PCV في طرز بي إم دبليو المختلفة يمكن أن يتعطل ويزيد ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي إلى ذوبان أجزاء وتزيد نسبة وقوع حرائق في المحرك أثناء القيادة أو بعد إيقاف السيارة بفترة وجيزة.

آلية العمل هي أن المخالفات في سخانات صمام PCV قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي، مما يؤدي إلى حالة ارتفاع درجة الحرارة.

ووفقًا لتقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA المقدم في 2 مارس، تشير بي إم دبليو إلى أن السيارات المتأثرة تحتوي على سخان صمام PCV «ربما لم يتم إنتاجه من قبل المورد وفقًا للمواصفات».

تم إنتاج الجزء المعني بواسطة المورد الألماني «Mahle International».

وذكرت بي إم دبليو أنه في السيارات المتضررة، «قد يكون الدخان ملحوظًا من المنطقة القريبة من حجرة المحرك» وأن «رائحة احتراق البلاستيك قد تكون ملحوظة أيضًا».

تشمل المركبات المتأثرة طرازات BMW 128i، وطرازات 3 و5، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي X3 و X5 وحتى Z4s.

وتتراوح سنوات النموذج المتأثرة من 2006 إلى 2013؛ ويجب على العملاء الذين يشعرون بالقلق من أن سيارتهم سوف تتأثر، التواصل مع بي إم دبليو للحصول على مزيد من المعلومات، أو استخدام أداة فحص الاستدعاء الخاصة بـNHTSA.

ويلاحظ المتحدث باسم «بي إم دبليو» جاي هانسون أن الاستدعاء الجديد «يشمل طرازات معينة للعام 2012 و2013 لم يتم استدعاؤها مسبقًا وإعادة استدعاء العديد من المركبات التي تم تسميتها سابقًا في حملات 2017 و2019».

ووفقًا لهانسون، يجب أن يكون الإصلاح الجديد جاهزًا بحلول منتصف العام 2022، مع توفر أجزاء كافية لتنفيذ الاستدعاء في ذلك الوقت.