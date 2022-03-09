بالصور: إصدار خاص من مرسيدس جي كلاس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مرسيدس بنز إصدار 550 من الفئة جي كلاس ذات الدفع الرباعي 4 × 4² خاص بأميركا. ويقتصر الإنتاج على 200 سيارة. سيتوفر الإصدار الخاص إما بلون Jupiter Red أو Arabian Grey أو لون جديد يسمى Moonlight White.



تعتمد طرازات الإصدار 550 على محرك في 8 V-8 بسعة 4 لترات بتوربو مزدوج وقوة 416 حصانًا. ويبدو أن العجلات هي عجلات AMG نفسها ذات اللون الأسود مقاس 20 بوصة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».



بصرف النظر عن الألوان الجديدة، تتلقى الإصدارات شارات جديدة والعديد من التحسينات الداخلية. تحتوي المقصورة الداخلية على تنجيد من جلد نابا بلونين، وتطعيمات من ألياف الكربون، وخيارات تشمل مقاعد أمامية للتدليك.



هناك أيضًا شارة على المقبض الجانبي للراكب تشير إلى الإصدار الخاص كـ1 من 200، وشعار مشابه على الرفارف الأمامية مع رسم رائع لسيارة G-wagen وهي تتسلق جبلًا.



لم تصدر مرسيدس سعر الإصدار 550 بعد، لكننا نعتقد أنه سيكون على الأقل 150 ألف دولار.

إصدار 550 من الفئة جي كلاس ذات الدفع الرباعي 4 × 4² (الإنترنت)

إصدار 550 من الفئة جي كلاس ذات الدفع الرباعي 4 × 4² (الإنترنت)

إصدار 550 من الفئة جي كلاس ذات الدفع الرباعي 4 × 4² (الإنترنت)

إصدار 550 من الفئة جي كلاس ذات الدفع الرباعي 4 × 4² (الإنترنت)

إصدار 550 من الفئة جي كلاس ذات الدفع الرباعي 4 × 4² (الإنترنت)