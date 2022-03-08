4 نصائح للحفاظ على برودة المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك مجموعة من النصائح والإرشادات البسيطة والمفيدة التي تعتمد على أدوات واكسسوارات يومية للمساعدة في إبقاء محرك سيارتك باردًا وحمايته من الأعطال وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

قبل أي شيء، يتوجّب علينا فهم سبب الارتفاع الزائد لحرارة محركات السيارات وما علينا القيام به عند حدوث هذا الأمر. فحرارة المحركات يمكن أن ترتفع زيادة عن معدلها لعدة أسباب، بما فيها انخفاض مستويات سائل التبريد، التسريبات، انخفاض مستويات الزيت، تعطل مضخات المياه وغير هذا العديد من الأسباب الأخرى. ويتمثل دورك كسائق في فحص المحرك وصيانته بانتظام للتأكد من أنك لن تواجه مثل هذه المشاكل.

وفي حالة حدوث ارتفاع زائد بدرجة حرارة المحرك، عليك فورًا إطفاء مكيف الهواء، ثم ركن المركبة في أقرب مكان وتركها تبرد قبل فحص منطقة المحرك. وقد يحتاج المحرك لمعالجة بسيطة، مثل إضافة الماء إلى المبرد، لكن في أي حالة أخرى، لا تحاول قيادة السيارة، بل قم بقطرها إلى أقرب ورشة تصليح ليتم الكشف عليها بواسطة أخصائيين محترفين.

ولتقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة محرّك سيارتك بشكل زائد، ننصحك باتباع الإرشادات التالية بانتظام.