4 نصائح للحفاظ على برودة المحرك...

نقدم إليك مجموعة من النصائح والإرشادات البسيطة والمفيدة التي تعتمد على أدوات واكسسوارات يومية للمساعدة في إبقاء محرك سيارتك باردًا وحمايته من الأعطال وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».
قبل أي شيء، يتوجّب علينا فهم سبب الارتفاع الزائد لحرارة محركات السيارات وما علينا القيام به عند حدوث هذا الأمر. فحرارة المحركات يمكن أن ترتفع زيادة عن معدلها لعدة أسباب، بما فيها انخفاض مستويات سائل التبريد، التسريبات، انخفاض مستويات الزيت، تعطل مضخات المياه وغير هذا العديد من الأسباب الأخرى. ويتمثل دورك كسائق في فحص المحرك وصيانته بانتظام للتأكد من أنك لن تواجه مثل هذه المشاكل.
وفي حالة حدوث ارتفاع زائد بدرجة حرارة المحرك، عليك فورًا إطفاء مكيف الهواء، ثم ركن المركبة في أقرب مكان وتركها تبرد قبل فحص منطقة المحرك. وقد يحتاج المحرك لمعالجة بسيطة، مثل إضافة الماء إلى المبرد، لكن في أي حالة أخرى، لا تحاول قيادة السيارة، بل قم بقطرها إلى أقرب ورشة تصليح ليتم الكشف عليها بواسطة أخصائيين محترفين.
ولتقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة محرّك سيارتك بشكل زائد، ننصحك باتباع الإرشادات التالية بانتظام.
مكيّف الهواء
- بهدف قيادة سيارتك بأمان مع تشغيل مكيّف الهواء وتقليل مخاطر الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة، اختر الوضعية التي تسمح لمكيّفك باستخدام الهواء الخارجي للتبريد بدلا من إعادة تدوير الهواء الموجود في المقصورة. فهذا يسمح للمزيد من الهواء بالتدفق عبر المحرّك وخفض درجة حرارته. وفي حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل زائد، تأكد من إطفاء مكيّف الهواء تمامًا. علاوة على هذا، وعندما يتعلق الأمر بتكييف الهواء في السيارة، فإن الوقاية خير من العلاج؛ لذا احرص على إخضاع سيارتك لخدمة صيانة مكيّف الهواء بشكل دوري لأجل المساعدة في تبريد المقصورة بكفاءة عالية خلال الأشهر الحارة.
تنظيف فتحات التهوية
- حافظ على مقصورة سيارتك باردة ونقيّة الهواء أثناء القيادة في ظل الحرارة الشديدة، وذلك من خلال الحفاظ على سلامة مكونات التبريد الداخلي في سيارتك. ضمن هذا الإطار، عليك التخلّص من أي جزيئات غبار أو أوساخ عالقة في فتحات تكييف الهواء لإطالة عمر فلتر الهواء من خلال استخدام أي نوع من أنواع الفرشاة المنزلية. كما يمكنك القيام بهذا باستخدام فرشاة المكياج.
المحافظة على برودة المحرك
- يمكنك إطالة عمر محرك سيارتك رغم الحرارة الحارقة عبر الحفاظ على برودته. لذا، قم دومًا بالحفاظ على مستويات سائل التبريد الخاص بمحركك وفقًا لما هو مطلوب كون هذا يحميه من الحرارة الزائدة عن طريق امتصاص وتشتيت الحرارة الناجمة عن عملية الاحتراق داخل الأسطوانات، مما يسمح للمحرك بالعمل في درجات حرارة مناسبة. وإن وجدت نفسك في موقف طارئ وتحتاج فورًا إلى سائل تبريد لملء محرك سيارتك، يمكنك اللجوء إلى الماء وخلطه مع سائل التبريد الموجود في محرك سيارتك، حيث يعمل الماء كمحلول موقت رائع لحين التمكّن من العثور على سائل تبريد – ولهذا السبب من المهم دومًا أن يكون لديك قنينة ماء كبيرة احتياطية في السيارة للحالات الطارئة.
فحص زيت المحرك
- احرص على فحص مستويات زيت المحرك مرة كل شهرين على الأقل، وتأكد من أنك تستخدم نوع زيت عالي الجودة.
إضافة إلى هذا، يتوجب عليك التأكد من تشحيم أجزاء المحرك بشكل جيد. وما تحتاج إليه لفحص زيت المحرك هو منشفة أو أي نوع من القماش الأبيض، حيث يمكنك سحب مقياس العمق في حجرة المحرك ومسح طرفه بالمنشفة، وتكرار هذه العملية وفحص لون الزيت ولزوجته تحت الشمس. يُذكر أن مقياس العمق يحمل مؤشرات قصوى ودنيا توضح كمّية الزيت في محرك سيارتك. ويجب أن يكون الزيت الموجود على مقياس العمق قريبًا من الحد الأقصى. فإذا كان الزيت سائلًا وشفافًا مع لون أصفر، فهذا يعني أنه بحالة جيّدة، أما إذا كان سميكًا وداكنًا وتصعب الرؤية من خلاله، فأنت بحاجة للقيام بعملية تغيير للزيت.
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