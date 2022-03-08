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سيارة صديقة البيئة من «فريسكو موتورز»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 12:42 مساء
سيارة صديقة البيئة من «فريسكو موتورز»
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
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كشفت الشركة النرويجية الناشئة «فريسكو موتورز» (Fresco Motors) النقاب عن سياراتها الجديدة «فريسكو إكس إل»، والتي تصفها الشركة بأنها سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة.
وكانت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، فتحت بالفعل باب الطلبات والحجوزات المسبقة للطراز الجديد، وأعلنت بعض مواصفاتها في وقت سابق.

وستزود فريسكو إكس إل بمحرك كهربائي على كل محور، وتقدر الشركة مدى قيادة بحوالي 1000 كيلومتر لكل شحنة.
تأتي السيارة بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي لضمان أفضل على الطرقات الزلقة، مع توفير قدرات القيادة على الطرقات الوعرة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
تم تسمية علامة فريسكو الكهربائية بالكامل باسم «إكس إل» لأنها «مركبة كبيرة»، كما تصفها الشركة، كما أنها تأتي مع بطارية كبيرة للغاية، لتقدم نطاق واسع.

أعدت شركة فريسكو موتورز بالفعل نموذجا على موقع الويب للراغبين في تقديم طلب مسبق لشراء سيارة فريسكو أكس أل بسعر حجز يبلغ حوالي 1.129 دولار أميركي.
بينما تقدر تكلفة السيارة بنحو حوالي 112.925 دولار أميركي.

لم تحدد الشركة موعد إطلاق إنتاج أكس أل، أو بدء تسليم الوحدات الأولى منها. الأمر الذي يعني أنها قد تستغرق أكثر من بضعة أشهر من الانتظار للحصول على المنتج النهائي.
فيما سميت الشركة على اسم جاك فريسكو، عالم المستقبل الأميركي، والذي توفي في العام 2017 بعد أن ترك بصمته في التصميم لعالم صناعة السيارات.

في وقت سابق كانت قد كشفت الشركة عن سيارة مفهوم يطلق عليها اسم ريفيري Reverie، والتي قيل إنها قادرة على القيادة بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مع قدرتها أيضا على التسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط.

ألا أن الشركة النرويجية تعتزم طرح نموذج أولي من إكس إل خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعها لفتح باب الحجوزات للعملاء. من المفترض أن تبدو السيارة لا مثيل لها على الطريق، على الرغم من حقيقة أن الشركة تنوي استخدام التكنولوجيا من شركاء خارجيين.
اتجهت الشركة في تصميم فريسكو أكس أل بعيداً عن شكل السيدان التقليدي، وهي تتبنى لغة تصميم جديدة تماما، تتجاوز الأشكال التاريخية والتقليدية، على حد وصف الشركة.
 

سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة من إنتاج «فريسكو موتورز» (الإنترنت)
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