سيارة إسعاف كهربائية من «DocGo»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «DocGo»، المزود الرائد لخدمات الرعاية المتنقلة وحلول التنقل الطبي المتكاملة في الولايات المتحدة، عن سيارة إسعاف كهربائية بالكامل.

وتشير «DocGo» إلى أن سيارة الإسعاف الخالية من الانبعاثات هذه هي الأولى من نوعها، التي تُسجل في البلاد.

إنها بالطبع، صديقة للبيئة أكثر من سيارات الإسعاف المعتادة التي تعمل بمحرك ICE، إضافة إلى أن نقص تكاليف الوقود يمكن أن يقلل من تكاليف نقل المرضى.

فيما تمثل هذه السيارة الخطوة الأولى لـ«DocGo» في أحدث مهمة استدامة للشركة، تتمثل في الحصول على أسطول يعمل بالكهرباء بالكامل بحلول العام 2032.

وفي هذا الصدد، قال ستان فاشوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «DocGo»: «نحن لا نكل في سعينا لابتكار طريقة تقديم الرعاية».

وتكشف مبادرة «Zero Emission» كيف تُحدِث «DocGo» ثورة في تقديم الرعاية الطبية المتنقلة، وبناء شركة أفضل للمرضى ومقدمي الرعاية والعملاء ولكوكب الأرض أيضا.

وتعتمد سيارة الإسعاف الكهربائية «DocGo» على سيارة «Ford E-Transit» التي كشفت في العام 2020.

وعلى الرغم من عدم ذكرها في إصدارها، فإن البديل ذو السقف المنخفض وغير الخاص بسيارة الإسعاف للشاحنة الكهربائية Blue Oval يبلغ مدى 126 ميلاً (203 كيلومترات).

وعملت «DocGo» مع «Lightning eMotors» لتصنيع سيارة إسعاف كهربائية بالكامل. فيما تقدم الشركة التي يقع مقرها في كولورادو حلول أسطول متخصصة ومستدامة منذ العام 2009. وتنشر حلول مركبات خالية من الانبعاثات بالكامل للأساطيل التجارية منذ العام 2018.

وقال نيكولاس بيتيس، مدير عمليات التسويق والمبيعات في «Lightning eMotors»: «يشرفنا أنه أتيحت لنا الفرصة للعمل جنبًا إلى جنب مع DocGo في هذه المبادرة المثيرة».

وتخطط «DocGo» لإقامة حفل قص الشريط مع شريك مستشفى في نيويورك، للاحتفال بأول مريض ينقل باستخدام سيارة الإسعاف الكهربائية بالكامل.

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