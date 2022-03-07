بالصور: تعرف إلى جديد شيفروليه ترافس

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم شيفروليه ترافرس للعام 2022 فئة جديدة بالكامل للعملاء في الشرق الأوسط، ألا وهي RS والتي تشجع على خوض المغامرات الشيقة في كل الأوقات.

وتتميز فئة تجهيزات RS عبر شبك أمامي مستوحى من عالم الأداء مع شعار «شفروليه» باللون الأسود وعناصر فريدة للعاكسة الهوائية الأمامية تساعد برسم معالم الشخصية الرياضية للمركبة، إضافة إلى عجلات من الألومنيوم الداكن حجم 20 إنشا. ويتعزز المظهر الملفت أكثر من خلال تجهيزات سوداء للنوافذ وسكك السقف، مما يزيد التألق من الناحية البصرية. وفي الداخل، تضم «ترافرس» ميزة الشحن اللاسلكي للهاتف.



أما طراز RS المخصص للشرق الأوسط، فهو مجهز قياسيا بمحرك V6 سعة 3.6 ليتر يولد قوة مبهرة مع قدرات قطر متاحة للسائق بغض النظر عن الوجهة. علاوة على هذا، يوفر نظام نقل الحركة الأوتوماتيكية من تسع سرعات ميزة التبديل الناعم والسلس التي يرغب بها السائق، إضافة للاقتصاد باستهلاك الوقود الذي يحتاجه بالفعل.

ويشمل المحتوى القياسي الإضافي في «ترافرس RS» التالي: أضواء HID أمامية عالية الشدة ومصابيح LED للإنارة النهارية الجارية، غوالق هوائية فعالة عُلوية وسفلية، نظام راديو MyLink مع شاشة لمس ملونة مائلة حجم 8 إنشات مع خاصية الملاحة، تقنية OnStar® 4G LTE مع نقطة Wi-Fi® ساخنة مدمَجة اختيارية (باقة بيانات تجريبية لمدة 3ثلاثة شهور/سعة 3 غيغابايت). مقاعد أمامية مدفأة، جهاز دولي للتحكم المنزلي عن بعد وتحكم أوتوماتيكي ثلاثي المناطق بالمناخ وغيرها.

إلى جانب فئة تجهيزات RS الجديدة كليا، ارتكزت شفروليه ترافرس للعام 2022 على مظهرها الجريء الجميل وارتقت به للأفضل عبر إخضاع كافة فئات التجهيزات الموجودة أساسا لعملية إعادة تصميم هدفت لتوفير مظهر معزز والمزيد من الأناقة لصالح السائق. والآن، عبر ست فئات من التجهيزات هي LS، LT، LT جلد، RS، Premier وهاي كونتري، أصبح هناك مركبة «ترافرس» معينة لكل سائق حسب شخصيته.

وتضم كل فئة تجهيزات واجهة أمامية وتصميما للشبك جديدين تماما لتكملة شخصية الفئة. أما أضواء LED الأمامية ومصابيح LED للإنارة النهارية الجارية والأضواء الخلفية، فتعزز أكثر الشكل المغامِر لمركبة «ترافرس»، بينما يمنح مقبض نقل الحركة المعاد تصميمه مظهرا فريدا.

وتطرح ترافرس للعام 2022 نسختَي Midnight Edition وSport Edition عبر فئتَي تجهيزات LS وLT، ونسخة Redline Edition عبر فئة تجهيزات Premier

يُشار إلى أن شيفروليه ترافرس متوفرة للعام 2022 حاليا في صالات العرض بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.



مركبة رياضية متعددة الاستعمالات من شيفرولية

مركبة رياضية متعددة الاستعمالات من شيفرولية

مركبة رياضية متعددة الاستعمالات من شيفرولية

مركبة رياضية متعددة الاستعمالات من شيفرولية