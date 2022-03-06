Atwasat

بالفيديو: تعديلات جديدة على «بي إم دبليو X5»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 11:37 صباحا
بالفيديو: تعديلات جديدة على «بي إم دبليو X5»
شركة بي إم دبليو تجعل X5 رباعية الدفع أكبر وأكثر فخامة (الإنترنت)
alwasat radio

تعتبر سيارات X5 التي تصنعها شركة بي إم دبليو من بين أشهر مركبات الدفع الرباعي حول العالم؛ لذا تسعى الشركة لإضافة كل ما هو جديد إلى هذه السيارات.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن بي إم دبليو تعمل على تصنيع نسخ جديدة من هذه السيارات حاليًا، وستتميز هذه السيارات عن مركبات X5 السابقة بتعديلات طالت تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتصاميم الفتحات الهوائية، وكذلك أنظمة الإضاءة في المصابيح، إضافة لحصولها على العديد من التقنيات الإضافية وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

ولم تقتصر التعديلات على شكل هذه السيارات فقط بل وصلت إلى أبعادها أيضًا، إذ يفترض أن تحصل النسخ الجديدة من X5 على هياكل كبيرة بطول 5 أمتار و60 ملم، والمسافة بين محوري العجلات في هذه السيارات 3 أمتار تقريبًا.

أما داخليًا، فجُهزت هذه المركبات بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر، كما حصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة متطورة يمكن تقسيمها لعدة أجزاء للاستفادة منها في التحكم بأكثر من تقنية في وقت واحد.

وزودت بي إم دبليو هذه السيارات بأنظمة لعرض معلومات السرعة وحالة الطريق على الزجاج الأمامي قبالة السائق، وأنظمة أمان تتحكم آليًا بالفرامل في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على المسار أوتوماتيكيًا على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرحها بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 272 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة 3.0 ليتر بعزم 370 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
الرسالة الخامسة

الرسالة الخامسة
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
السيارات الكهربائية أقل موثوقية من سيارات البنزين (دراسة)
السيارات الكهربائية أقل موثوقية من سيارات البنزين (دراسة)
نصائح لقيادة آمنة على الطرق الرملية
نصائح لقيادة آمنة على الطرق الرملية
«تيسلا» تترقب قرارا أوروبيا مصيريا الجمعة
«تيسلا» تترقب قرارا أوروبيا مصيريا الجمعة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»...
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة...
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»...
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا...
سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد
سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد...
المزيد
بالفيديو: تعديلات جديدة على «بي إم دبليو X5»
بالفيديو: تعديلات جديدة على «بي إم دبليو X5»...
بالفيديو: سيارة للطرق الواعرة من فورد
بالفيديو: سيارة للطرق الواعرة من فورد...
بالفيديو: سيارة عائلية من فيات أكثر رفاهية
بالفيديو: سيارة عائلية من فيات أكثر رفاهية...
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية...
«تيسلا» تترقب قرارا أوروبيا مصيريا الجمعة
«تيسلا» تترقب قرارا أوروبيا مصيريا الجمعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط