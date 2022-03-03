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السيارات الكهربائية أقل موثوقية من سيارات البنزين (دراسة)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 03:45 مساء
السيارات الكهربائية أقل موثوقية من سيارات البنزين (دراسة)
بيع أكثر من 6.6 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم خلال هذه الفترة (الإنترنت)
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من المحتمل أن تتسبب السيارات الكهربائية الجديدة في حدوث عطل أكثر من موديلات البنزين والديزل، وذلك في استطلاع نشرته مجموعة المستهلكين (ويتش)، الخميس.

وأشار الاستطلاع إلى أن 31% من مالكي السيارات الكهربائية أبلغوا عن مشكلة في سيارتهم في السنوات الأربع الأولى لها، مقارنة بنسبة 19% للسيارات التي تعمل بالبنزين و29% للسيارات التي تعمل بالديزل، وفق «تيربو العرب».

وأفاد موقع «thenationalnews» الإماراتي الناطق باللغة الإنجليزية أن السيارات الكهربائية المعيبة أمضت خمسة أيام في المتوسط خارج الطريق مقارنة بثلاثة وأربعة أيام فقط للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل على التوالي.

ويلقي الاستطلاع بظلال من الشك على التصور القائل بأن المركبات الكهربائية أكثر موثوقية من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي نظرًا لوجود عدد أقل من الأجزاء المتحركة.

وتعتبر المركبات الكهربائية أغلى بشكل عام من الموديلات الأخرى بسبب التكلفة العالية لبطارياتها.

وكانت الأعطال الأكثر شيوعًا التي أثارتها برامج تشغيل EV هي مشكلات البرامج، وليس المشكلات المتعلقة بالمحرك أو البطارية.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة أن السيارات الموصولة بالكهرباء شكلت أكثر من واحدة من كل ست سيارات جديدة مسجلة في بريطانيا العام الماضي، مع قيادة سيارة تيسلا Elon Musk.

كما تم بيع أكثر من 6.6 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم خلال هذه الفترة.

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