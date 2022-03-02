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بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 12:25 مساء
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
صممت قمرة هذه المركبة لتكون مريحة ومتطورة في الوقت نفسه (الإنترنت)
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أزاحت «فورد» الستار عن سيارة «Everest» الجديدة التي صممت لتنافس أحدث مركبات «تويوتا» و«ميتسوبيشي» المخصصة للطرق الوعرة.

وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات التي تمنحها مظهرا أكثر عصرية مقارنة بمركبات «Everest» السابقة إذ جُهزت بمصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وعُدلت فيها تصاميم الواجهتين الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات وانحناءات الهيكل من الخارج وتصاميم أقراص العجلات، وفق «روسيا اليوم».

وصممت قمرة هذه المركبة لتكون مريحة ومتطورة في الوقت نفسه، وجُهزت بنظام إضاءة داخلي يمكن التحكم بإضاءته ليلبي أذواق السائق والركاب المختلفة، وجهزت واجهة القيادة بمقود متطور بأزرار متنوعة للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، أما الواجهة قبالة الركاب من الأمام فحصلت على شاشة متطورة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية وثبتت في منتصفها شاشة طولية متطورة بمقاس 12 بوصة.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة تبريد وتدفئة للمقاعد والمقود، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرحها «فورد» بعدة أنواع من المحركات منها محركات ديزل توربينية بسعة 2.0 لتر ومحركات V6 بسعة 3.2 لتر، ومحركات EcoBoost توربينية بسعة 2.3 لتر، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

 

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