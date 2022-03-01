جواهر السيارات النادرة في معرض مصري

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر عرض مجموعة فريدة ومتنوعة من السيارات الكلاسيكية، التي يعود تاريخها لبدايات ومنتصف القرن الماضي، وهو أكبر حدث لعرض تلك الجواهر من السيارات النادرة.

وشقت هواية جمع وإصلاح السيارات النادرة طريقها إلى مصر منذ زمن بعيد، حيث كانت مصر من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا التي تواجدت فيها السيارات، حسب «صدى البلد»، الإثنين.

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وأوضح منظم حدث جواهر السيارات الكلاسيكية، إبراهيم الجزار، أن «مصر تمتلك عددا كبيرا من السيارات التراثية التي تمثل كنوزا لا تقدر بثمن وتصل أسعارها لملايين الجنيهات والذي استمد الحدث اسمه منها، وشهد الحدث تواجد عدد كبير جدا من عشاق وهواة جمع السيارات القديمة والنادرة الذين حرص عدد كبير منهم على تلبية الدعوة والمشاركة رغم صعوبات وارتفاع تكلفة نقل السيارات المشاركة لمكان الحدث».

السيارات الكلاسيك

قال مينا مايكل أحد خبراء السيارات الكلاسيك إن «الحدث تميز عن السابق بحضور مجموعة من السيارات العتيقة باهظة الثمن من شركات عملاقة ورائدة مثل مرسيدس وفورد وفيراري، حيث كانت السيارات في الماضي تعتمد على الشكل وخامات الصناعة النادرة مثل الخشب وغيرها ولم تكن تتبنى عنصر الاقتصادية مثل الوقت الحالي».

أما نزيه سلام، وهو أحد محبي وعشاق جمع السيارات النادرة، فقال إنه يعتبر نفسه أحد سعداء الحظ كونه من أكبر عشاق جمع السيارات الأيقونية في مصر منذ أكثر من 40 عاما، موضحا أنه أتى خصوصا للمشاركة في الحدث بسيارته النادرة فيراري دينو والتي استمدت اسمها من اسم دينو ابن إينزو فيراري مالك ومؤسس الشركة التاريخي واستمر إنتاجها من العام 1967 حتى العام 1974 بعدد 1632 سيارة منها وتعتبر أشهر سيارات الشركة الإيطالية على الإطلاق.

فيما أشاد محمد وهدان، متخصص في جمع السيارات الكلاسيكية، بالحدث وبالسيارات التاريخية المشاركة فيه والذي يعكس مدى اهتمام وحب الناس للسيارات الكلاسيكية والذي تزيد أعدادهم في كل مرة يجري تنظيم الحدث فيها مما يعكس قوته وتميزه.

مدينة الشيخ زايد تحتضن أكبر حدث لجواهر السيارات الكلاسيكية النادرة في مصر (الإنترنت)

مدينة الشيخ زايد تحتضن أكبر حدث لجواهر السيارات الكلاسيكية النادرة في مصر (الإنترنت)

مدينة الشيخ زايد تحتضن أكبر حدث لجواهر السيارات الكلاسيكية النادرة في مصر (الإنترنت)

مدينة الشيخ زايد تحتضن أكبر حدث لجواهر السيارات الكلاسيكية النادرة في مصر (الإنترنت)