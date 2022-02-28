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كيفية التأكد من سلامة المحرك قبل شراء سيارة مستعملة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 12:00 مساء
كيفية التأكد من سلامة المحرك قبل شراء سيارة مستعملة
محرك السيارة (الإنترنت)
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من المعلوم أن عملية شراء سيارة مستعملة تكون متعبة في غالب الأحيان؛ إذ يجب أن تتخذ عدة إجراءات مهمة لتسهل عليك اختيار سيارتك المستقبلية والتي ستقودها لعدة سنوات مقبلة دون مشاكل.

ومن بين الأجزاء التي يجب أن تتأكد من سلامتها، قبل شراء السيارة المستعملة، المحرك، وفق «موتوري».

ويمكنك أن تتأكد من سلامة المحرك قبل شراء سيارة مستعملة، اتبع الخطوات التالية:
شغل المحرك وراقب خروج دخان من العادم عند التشغيل.
اترك المحرك يعمل لمدة 5 دقائق تقريبا حتى يصل إلى درجة الحرارة الطبيعية، ومن ثم اضغط جيدا على دواسة الوقود لعدة مرات وراقب خروج دخان مرة أخرى من العادم.
انطلق بالسيارة في تجربة قيادة ولاحظ خروج دخان في المرآة الخلفية.
توقف بعد تجربة القيادة وضع القير في وضعية الـ P، ثم ارفع الفرامل واضغط على دواسة الوقود حتى ترتفع عدد دوراته، وافعل هذا لمدة لا تقل عن 30 ثانية، وفي حال خروج دخان بعد ذلك هذا يدل على أن المحرك مستهلك.
أما إذا كان المحرك مزود بشاحن توربيني (تيربو)، فقد يكون المحرك سليم تماما إلا أن التسريب قد يحدث في أحد أجزاء التيربو.

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