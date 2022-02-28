كيفية التأكد من سلامة المحرك قبل شراء سيارة مستعملة

القاهرة - بوابة الوسط

من المعلوم أن عملية شراء سيارة مستعملة تكون متعبة في غالب الأحيان؛ إذ يجب أن تتخذ عدة إجراءات مهمة لتسهل عليك اختيار سيارتك المستقبلية والتي ستقودها لعدة سنوات مقبلة دون مشاكل.

ومن بين الأجزاء التي يجب أن تتأكد من سلامتها، قبل شراء السيارة المستعملة، المحرك، وفق «موتوري».