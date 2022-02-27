Atwasat

بالفيديو: «سوزوكي» تستعد لطرح تحفة شبابية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 04:25 مساء
بالفيديو: «سوزوكي» تستعد لطرح تحفة شبابية جديدة
تأتي المركبة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات «Baleno» التي طرحتها «Suzuki» سابقًا (الإنترنت)
alwasat radio

تعتزم شركة «Suzuki» (سوزوكي) اليابانية إطلاق مركبة جديدة وصفها عديد المحللين كواحدة من أجمل سيارات الهاتشباك الشبابية.

وتأتي المركبة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات «Baleno» التي طرحتها «Suzuki» سابقًا، لكنها أتت بهيكل هاتشباك أكثر عصرية وعدلت فيه تصاميم الواجهتين، الأمامية والخلفية، وتصاميم المصابيح وممتصات الصدمات، وكذلك شكل الانحناءات الخارجية ليكون أقل مقاومة للهواء أثناء الحركة، وفق «روسيا اليوم».

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار تقريبًا، وحصلت القمرة على صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فجهزت بشاشة لمسية متطورة في منتصفها، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، كما برزت منها قبالة السائق شاشة شفافة تعرض له معلومات عن حالة الطرق والسرعة وبعض المعلومات الأخرى.

وزودت «Suzuki» هذه المركبة بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة متطورة للتحكم التلقائي بالإضاءة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 90 حصانًا، ومحركات بسعة 1.4 ليتر بعزم 92 حصانًا، وستعمل المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا

لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا
استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»

استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»
أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو ...
نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا

نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف إلى جديد رينو الاختبارية
تعرف إلى جديد رينو الاختبارية
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد
سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد
بالفيديو: «هوندا» تطور تقنيات «CR-V»
بالفيديو: «هوندا» تطور تقنيات «CR-V»
كيف تتخلص من اهتزاز محرك سيارتك؟
كيف تتخلص من اهتزاز محرك سيارتك؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم ......
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟...
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»...
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»...
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا...
المزيد
بالفيديو: «سوزوكي» تستعد لطرح تحفة شبابية جديدة
بالفيديو: «سوزوكي» تستعد لطرح تحفة شبابية جديدة...
خطورة قيادة سيارتك بإطار مثقوب.. وكيف تتصرف؟
خطورة قيادة سيارتك بإطار مثقوب.. وكيف تتصرف؟...
حل مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين
حل مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين...
كيف تتخلص من اهتزاز محرك سيارتك؟
كيف تتخلص من اهتزاز محرك سيارتك؟...
بالفيديو: «هوندا» تطور تقنيات «CR-V»
بالفيديو: «هوندا» تطور تقنيات «CR-V»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط