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خطورة قيادة سيارتك بإطار مثقوب.. وكيف تتصرف؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 12:00 مساء
خطورة قيادة سيارتك بإطار مثقوب.. وكيف تتصرف؟
خطورة قيادة سيارتك بإطار مثقوب (الإنترنت)
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هناك ممارسات شائعة يقوم بها السائقون أثناء القيادة من شأنها أن تُحدث أضرارًا كبيرة في سياراتهم، ومنها القيادة بإطار مثقوب لفترة طويلة خصوصًا على طريق سريع.

وهنا نطرح لكم مخاطر القيادة بإطار المثقوب وما الإجراءات التي يجب اتباعها لتفادي هذه المخاطر واستبدال الإطار بأمان، وفق «موتوري».

مخاطر وسلبيات القيادة بإطار مثقوب
إلحاق الضرر بالعجلات (الجنوط)، مما قد يؤدي إلى تلف نظام التعليق، والمكابح، والدوارات، وأقواس العجلات.

ثقب الإطار بالكامل ودفع ضعف المبلغ لاستبداله بآخر جديد.

تعرض الأجزاء الميكانية في السيارة للتلف بسبب احتكاكها في الأرض، إذ أن الإطارات المليئة بالهواء هي الشيء الأساسي الذي يمنع حدوث ذلك ويبقي مسافة مناسبة بين السيارة والشارع.

فقدان السيطرة على السيارة والوقوع في حوادث سير.

كيف تتصرف؟
إذا كانت إطار سيارتك من نوعية «Run Flat»، وهي المصممة خصيصًا لهذا النوع من الحوادث، يمكنك القيادة لمسافة تصل إلى 80 كلم بسرعة لا تتجاوز 80 كلم/ الساعة حتى تبتعد عن حركة السير، وإذا كانت إطارات عادية احرص على اتباع الخطوات التالية:

خفف سرعتك بحيث لا تتجاوز 30 كلم/ الساعة.

ابتعد بحذر عن الحركة المرورية، ولا تقد لمسافة طويلة، إذ بإمكانك القيادة لمترات قليلة قبل وصول الضرر إلى الجنوط.

اركن السيارة وشغل مصابيح التنبيه الرباعي.

إذا كانت لديك الخبر الكافية، استبدل الإطار المثقوب بإطار احتياطي، أو تواصل مع أقرب مركز صيانة لتحصل على المساعدة اللازمة، ولا تحاول بتاتًا الاستمرار في القيادة إلى مركز الصيانة، وهذا لصعوبة القيادة بخط مستقيم.

هناك عديد الحوادث التي حصلت على مدار السنين بسبب انفجار الإطارات على الطرق السريعة وغيرها، مما دفع معظم الشركات لإضافة نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، ومع ذلك ما زالت هذه الحوادث مستمرة، لكن عددها انخفض بشكل ملحوظ، فاحرص على فحص ضغط الهواء في إطارات سيارتك وتفقد سلامتها قبل الانطلاق، وفي حال أن السيارة غير مجهزة بهذا النظام، قُد السيارة إلى أقرب مركز صيانة ليتمكنوا من قياس ضغط الهواء وإجراء الفحوصات اللازمة.

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