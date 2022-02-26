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حل مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 12:00 مساء
حل مشكلة عدم استجابة دواسة البنزين
دواسة البنزين (الإنترنت)
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نادرًا ما تتعطل دواسة، لكن حدوث ذلك بشكل مفاجئ قد يتسبب في حوادث خطيرة، لهذا يجب الانتباه للأمر ومعرفة كيفية التصرف حياله.

إليك مجموعة من الخطوات والإجراءات، التي ينبغي اتباعها إذا علقت دواسة البنزين أثناء القيادة حتى تتمكن من السيطرة على الموقف وإيقاف السيارة بأمان، وفق «موتوري».

حاول أن تبقى هادئًا
الهلع في هذه الحالة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا حافظ على هدوئك واضغط على دواسة الفرامل بقوة (باستخدام كلتا القدمين) وأبقِ السيارة في نفس المسار في خط مستقيم.

ضع القير (ناقل الحركة) على وضع المحايد N
حول وضعية ناقل الحركة من D إلى N لمنع تحويل الوقود إلى المحرك وتقليل من سرعة السيارة، وإذا لم تتمكن من فعل ذلك لا تحاول إطفاء المحرك، إذ إن فعل هذا قد يؤدي إلى تعطل وظائف المكابح ويصعب السيطرة على السيارة.

إطفاء المحرك بعد السيطرة على السيارة
حينما تتمكن من السيطرة على السيارة وإبعادها عن الحركة المرورية بكل هدوء، قم بتوقيف عمل المحرك، ولا تقم بسحب المفتاح من مكانه حتى لا تغلق عجلة القيادة تمامًا، وإذا كانت السيارة مجهزة بزر تشغيل/ إيقاف المحرك اضغط على الزر باستمرار لمدة 3 ثوانٍ، وقم بالتواصل مع مركز صيانة حتى تحصل على المساعدة المطلوبة، ولا تحاول بتاتًا أن تقود السيارة قبل صيانتها والتأكد من سلامة الأجزاء الميكانيكية.

يجب القيام بالخطوات المذكورة أعلاه بهدوء تام لتتمكن من السيطرة على الوضع وعدم الوقوع في حوادث تؤذيك وتؤذي من حولك، وتذكر دائمًا أن سلامة السيارة أمر مهم جدًا، إذ لا فائدة من إهمال جدول الصيانة الخاص بسيارتك، كما أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها السائقون بشكل يومي وتؤدي إلى أعطال كبيرة دون عِلم السائق، فاحرص على تجنبها.

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