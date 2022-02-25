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كيف تتخلص من اهتزاز محرك سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 12:30 مساء
كيف تتخلص من اهتزاز محرك سيارتك؟
أبرز أسباب اهتزاز محرك السيارة (الإنترنت)
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يتمحور السبب الرئيسي في اهتزاز محرك السيارة حول تلف أحد الأجزاء الداخلية، وهو قد يحدث عند التشغيل أو الوقوف أو أثناء القيادة.

وإليك أسباب اهتزاز السيارة وهي واقفة وعند التشغيل وأثناء القيادة، إضافة إلى علاج اهتزاز محرك السيارة، وفق «سعودي أوتو».

عند التشغيل:
عدم ارتفاع درجة حرارة المحرك إلى الحد الطبيعي عند تشغيل السيارة.
خلل في عملية الاحتراق وعدم انتظام كميات الوقود التي تدخل غرف الاحتراق بسبب خلل في بخاخات الوقود.
حدوث تآكل في شمعات الاحتراق (البواجي).
تلف الكويلات (المحول)، إذ أنها الجزء المسؤول عن تكوين شرارة كافية لإتمام عملية الاحتراق.
تلف الفلاتر إثر إهمال الصيانة الدورية وتنظيفها بشكل مستمر.

أثناء القيادة:
عطل في الكمبيوتر بسبب تسرب مياه إليه.
انسداد فلتر الهواء من الأتربة والأوساخ.
تلف الكويلات.
تدني في درجة حرارة المحرك مما يؤدي إلى عدم تحرك الزيت داخل أجزاء المحرك بسلاسة.

أثناء الوقوف:
أحد الأجزاء الميكانيكية غير ثابتة بالشكل الصحيح.
تضرر جنزير المحرك وحينها ينتج عن ذلك صوت صفير.
تلف البواجي.
انسداد فلتر الهواء.
انخفاض مستوى الوقود.

علاج اهتزاز محرك السيارة:
أطفئ المحرك وتفحصه بنفسك إذا كانت لديك الخبرة والمعرفة الكافية أو اصطحب السيارة إلى مركز صيانة.
لا تهمل جدول الصيانة الدورية الخاص بسيارتك.
احرص على ملء خزان الوقود وتجنب القيادة بخزان وقود شبه فارغ.
قم بتنظيف الفلاتر الموجودة في دورة البنزين والمحرك.
استبدل شمعات الاحتراق إذا كانت تالفة.

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