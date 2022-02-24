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بالفيديو: «هوندا» تطور تقنيات «CR-V»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 02:03 مساء
بالفيديو: «هوندا» تطور تقنيات «CR-V»
من المتوقع أن تطرح السيارة بمحركات بنزين اقتصادية وقوية بسعة 1.5 ليتر (الإنترنت)
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أعلنت «هوندا» تصميم وبعض مواصفات سيارة «CR-V» الجديدة التي ستكون من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورًا واقتصادًا في استهلاك الوقود.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الجديدة نلاحظ أنها حملت معها أكبر قدر من التغيير بالنسبة لمركبات «CR-V» التي أطلقت منذ العام 2016، إذ تغير فيها شكل الواجهة الأمامية والفتحات الهوائية بصورة ملحوظة، كما تغير تصميم المصابيح الأمامية وحصلت المصابيح على أحدث تقنيات LED للإضاءة، وطالت التغيرات أيضا شكل المصابيح الخلفية وممتصات الصدمات والمرايا الجانبية، وفق «روسيا اليوم».

وداخليًا، حصلت السيارة على قمرة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة الصوت، فضلا عن نظام مولتيميديا حديث معدّل عن نظام Android Automotiv، وجهزت واجهة القيادة بشاشات لمسية كبيرة، وشاشة متطورة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وركزت «هوندا» خلال تصميم هذه السيارة على ميزات الأمان إذ جهزتها بكاميرات وحساسات مسافات لرصد محيط الهيكل بزاوية 360 درجة، كما جهزتها بنظام للتحكم الآلي بالفرامل في حالات الطوارئ، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

ومن المتوقع أن تطرح السيارة بمحركات بنزين اقتصادية وقوية بسعة 1.5 ليتر، ولن تطرح منها نسخ بمحركات ديزل للحفاظ على البيئة بل سيصدر منها نماذج بمحركات هجينة على الأغلب.

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