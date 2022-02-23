سيارة كهربائية تكفي 8 أفراد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الشركة النرويجية التي تقف وراء «Fresco XL» نموذجا ثلاثي الأبعاد لمركبتها، لكنها تعد بأنها ستكون قادرة على قطع مسافة 620 ميلا غير عادية (1000 كيلومتر) لكل شحنة.



وتميل السيارات الأخرى ذات المدى المرتفع إلى أن يكون لها تصميم الصالون أو السيدان، والتي تقدم ديناميكيات هوائية أفضل لأنها أصغر حجما وأخف وزنا.



وسيتم تصميم «Fresco XL» «للمناخات الأكثر قسوة»، بما في ذلك الثلج على الأرجح حيث يقع مقر الشركة في الدول الاسكندنافية، وستأتي بمحركات مزدوجة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».



وعلى الرغم من كونها لا تزال في المراحل الأولى، إلا أن السيارة الكهربائية متاحة للطلب المسبق بمبلغ 834 جنيها إسترلينيا (1466 دولارا)، مع توفير 3000 طراز في البداية.



ولا يُعرف الكثير حاليا عن «Fresco XL»، لكن المصممين الذين يقفون وراءها قالوا إنها ستكون ببطاريات مزدوجة المكدس وقدرات تحميل السيارة.



وهذا يعني أن البطارية الرئيسية ستكون قادرة على تشغيل أشياء أخرى في السيارة.



وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون للسيارة الكهربائية مآخذ طاقة لتوصيل الإلكترونيات بما في ذلك الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، بنفس الطريقة التي تستخدمها في منزلك.



وهناك أيضا فرصة أن يكون المالكون قادرين على تحويل بطارية سياراتهم إلى مصدر طاقة احتياطي لمنازلهم، أو من المحتمل إعادة بيع الطاقة إلى الشبكة.



وقال أدريان كريستوفر لوكليند، كبير مسؤولي التشغيل في «Fresco»: «ستأتي Fresco XL الكهربائية بالكامل مع بطارية كبيرة جدا. وإضافة إلى حزمة البطارية التي تحل مشكلة قلق النطاق، يسعدنا أن نكشف النقاب عن أن «Fresco XL» ستأتي مع جنوط هوائية، ما يضمن كفاءة عالية في استخدام الطاقة».



وأضاف: «في حال احتياجك إلى بعض الطاقة الإضافية، قم بتوصيل «Fresco XL» بمنزلك أو مقصورتك.

ونظرا لحزمة بطاريتها الكبيرة نوعا ما، ستعمل بشكل أساسي كوحدة احتياطية، وبما أن «Fresco XL» هي مركبة كبيرة جدا، يمكنك استخدامها بسهولة للتخييم والرحلات البرية. كل ما عليك فعله هو سحب المقاعد لأسفل لإنشاء سطح مستو، ووضع الفراش الخاص بك واستخدامه كعربة تخييم».



وقال إسبين كفالفيك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «Fresco»: «نظرا للمناخات القاسية التي يتواجد فيها عملاؤنا، فقد اخترنا تجهيز كل محور بمحرك كهربائي خاص بهم. لن تضمن هذه المعدات القياسية فقط قوة جر أفضل على الطرق الزلقة، ولكن نظام الدفع الرباعي (AWD) سيجعل Fresco XL قادرة أيضا على القيادة على الطرق الوعرة».

تعرف إلى سيارة «Fresco XL» ثلاثة الأبعاد الجديدة (الإنرتنت)