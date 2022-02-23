Atwasat

بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 10:55 صباحا
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
شركة مازدا تكشف واحدة من أجمل وأميز سياراتها الهاتشباك (الإنترنت)
alwasat radio

من بين أجمل سيارات الهاتشباك الصغيرة التي ظهرت مطلع هذه السنة جاءت Mazda 2 التي حملت معها العديد من عناصر التميز والحداثة.

وتختلف السيارة الجديدة بشكل كبير عن سيارات Mazda 2 من الجيل السابق وخصوصًا من حيث تصميم واجهتها الأمامية والفتحات الهوائية الموجودة عليها، كما حملت معها تعديلات واضحة في تصميم باب الصندوق الخلفي والمصابيح وممتصات الصدمات وشكل فتحات العوادم وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

ومن الداخل تميزت هذه السيارة بقمرة متطورة؛ إذ جهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف والإضاءة، كما زودت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية كبيرة تبرز من منتصفها، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت وأنظمة تحديد المواقع ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، كما ثبتت قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وجُهِّزت مازدا المركبة بنظام لتدفئة المقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات.

وصممت هذه المركبات لتكون اقتصادية في استهلاك الوقود وقوية بالوقت نفسه؛ إذ حصلت على منظومات هجينة تضم محركًا كهربائيًا بعزم 80 حصانًا ومحرك بنزين بعزم 92 حصانًا، وتستهلك هذه المحركات ما بين 3.8 و4 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة.

 

شركة مازدا تكشف واحدة من أجمل وأميز سياراتها الهاتشباك (الإنترنت)
شركة مازدا تكشف واحدة من أجمل وأميز سياراتها الهاتشباك (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا

«يويفا» يجتمع خلال ساعات بعد انتقاده الإبقاء على نهائي دوري الأبطال في روسيا
الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي

الأوكرانيون على خط الجبهة متأهبون للفرار في أي وقت أمام اجتياح روسي
7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور الأهلي طرابلس

7 مباريات في ختام المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بظهور ...
بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية

بوتين يؤكد أنه لا يسعى لإعادة بناء «الإمبراطورية» الروسية
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير

«المركزي»: لم نتسلم أذونات صرف خاصة بأبواب الإنفاق العام خلال يناير
الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد

الدبيبة يطالب مجلس النواب بدعم خطته لـ«الخروج معا» من المشهد
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم ......
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟...
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة...
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»...
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»...
المزيد
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا
بالفيديو: سيارة جديدة هاتشباك من مازدا...
تعرف إلى جديد رينو الاختبارية
تعرف إلى جديد رينو الاختبارية...
فيات تحول سيارتها 500X إلى هجينة
فيات تحول سيارتها 500X إلى هجينة...
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟...
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط