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تعرف إلى جديد رينو الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 02:00 مساء
تعرف إلى جديد رينو الاختبارية
أول إعلان تشويقي لسيارة رينو الاختبارية الجديدة يكشف بعض تفاصيلها (الإنترنت)
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كشفت رينو أول إعلان تشويقي لسيارتها الاختبارية الجديدة التي ستكون مزودة بمحرك هيدروجين، لتجسد مسار التحول وتحييد الكربون لمجموعة رينو التجارية، إضافة إلى تقدّمها في ما يتعلق بالاقتصاد الدائري وفي استخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير.

صممت هذه السيارة التجريبية تحت إشراف جيل فيدال، مدير تصميم رينو، وهي جزء من هدف الشركة المعلن عنه مؤخرا لإنتاج تشكيلة طرازات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول العام 2030 وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

كما تتمتع السيارة الجديدة بالعديد من الابتكارات التكنولوجية والتقنيات التي تخدم سلامة السائق والركاب. وسيجري الكشف عن هذه السيارة الاختبارية الجديدة في مايو 2022.

وكانت قد كشفت رينو أن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة ستطلق عليها اسم «أوسترال»، وهو اسم مشتق من الكلمة اللاتينية «أستراليس»، وأوسترال هي كلمة يتردد صداها في العديد من اللغات الأوروبية، بما في ذلك الفرنسية، وهو أمر مهم لتسويق علامة تجارية جديدة تفتخر بجذورها.

وفقًا لسيلفيا دوس سانتوس، مدير قسم التسويق العالمي، فإن سيارة رينو أوسترال تتميز بكونها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة ذات بتقنيات عالية، ورحبة للركاب.

كما أنها ممتعة القيادة للغاية، مما يمثل إضافة جديدة إلى تشكيلة الفئة سي C. ويمكن أن تحمل أوسترال ما يصل إلى خمسة5 ركاب وتأتي بطول 4.51 متر.

يُظهر طراز أوسترال أن رينو في مهمة لاستعادة موطئ قدمها في فئة سيارات الدفع الرباعي، بعد طرازات آركانا و ميغان إي تيك الكهربائية الجديدة.

سيحل طراز أوسترال أيضا محل كادجار في مجموعة رينو، وسيطرح للبيع للجمهور بحلول ربيع العام 2022.

وكانت رينو قد قدمت، رسميًا، في معرض ميونيخ للسيارات 2021، سيارة ميجان إي تيك إلكتريك، المدمجة الكهربائية الجديدة.
 

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