فيات تحول سيارتها 500X إلى هجينة

القاهرة - بوابة الوسط

في محاولة لمواكبة التحول العالمي للطاقة النظيفة، قررت شركة فيات تقديم طراز 500X Hybrid إلى مجموعتها جنبًا إلى جنب مع نسخة هجينة من سيارة تيبو سيدان المدمجة كعروض رئيسية جديدة.

وتتميز السيارة بخيارات كهربائية حيث ينضم إلى 500 و Panda Hybrid، وكهربائي بالكامل 500، حيث يستمد الطرازان الجديدان الطاقة الكهربائية من مولد بادئ تشغيل الحزام بجهد 48 فولت بمحرك هجين خفيف.

ويجري تشغيل كل من 500X و Tipo بواسطة محرك Stellantis"s FireFly رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر والذي يعمل مع محرك إلكتروني بقوة 20 حصانًا لإنتاج قوة مجمعة تبلغ 130 حصانًا و177 رطلًا من عزم الدوران.

وتستخدم السيارات ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات لإرسال هذه القوة إلى العجلات الأمامية.

وتوضح شركة فيات أن هذا المحرك لا يوفر استهلاك الوقود فحسب ، بل سيستفيد المستخدمون أيضًا من الإشعال الصامت للمحرك الكهربائي.

وباستخدام مجموعة نقل الحركة هذه ، ستتسارع 500X من 0-62 ميلاً في الساعة في 9.4 ثانية.

ويأتي التوصيل الفوري لعزم الدوران في المحرك الإلكتروني يخفف من تباطؤ التوربو في السيارة ، مما يجعل استجابة التسارع أكثر استجابة.

كما يوفر المحرك أيضًا لكلتا السيارتين وظيفة e-creeping التي يمكن استخدامها في حركة المرور البطيئة أو مواقف الانتظار لزيادة توفير الوقود إلى أقصى حد، حيث يتم تجديد الطاقة من خلال أحداث الكبح والتباطؤ.

وتمت معالجة Fiat 500X ببعض التنقيحات التجميلية لعام 2022.

ويتضمن ذلك شعار 500 جديد موجود في المقدمة بينما تم تطبيق حروف Fiat المحدثة على الخلف. تم إجراء هذين الخيارين للتصميم ، اللذين تم الحصول عليهما من مجموعة 500 الحالية ، بحيث تترجم الكروس مظهرًا أكثر حداثة.

ويمكن الحصول على Fiat 500X Hybrid كسيارة كابريوليه ذات سقف ناعم أو في الإصدار Red Edition الذي جرى طرحه مؤخرًا.

وفي الولايات المتحدة ، تعتبر Fiat 500X العرض الوحيد من الشركة المصنعة الإيطالية.

ويتم الحصول على الطاقة من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني أقوى ينتج 177 حصانًا لجميع العجلات الأربع باستخدام ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات.

وقد تكون هذه المحركات الجديدة متاحة قريبًا للسوق الأمريكية لسد الطريق لخطة فيات لكهربة عروضها بالكامل بحلول العام 2030.

ويتوفر Fiat Tipo Hybrid في قاعدة، وحياة المدينة ، وحافة متقاطعة تركز على الطرق الوعرة. تستفيد الهايبرد من مزايا الراحة مثل تدفئة المقعد الأمامي ، والدخول بدون مفتاح ، والإشعال بالدفع ، ومساعدة النقطة العمياء.

وبجانب مجموعة نقل الحركة الهجينة، يوجد خزان ذات ثلاث أسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان.

هذا المحتوى من تيربو العرب