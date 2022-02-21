كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟

القاهرة - بوابة الوسط

المحرك هو قلب السيارة النابض الذي يحركه البنزين أو الديزل كوقود، وهو يحتوي على أجزاء متحركة تحتاج إلى تزييت متكرر لتخفيف حدة احتكاكها واهترائها، وإلى نظام تبريد المحرك بشكل متكرر للحفاظ على حرارة مناسبة للعمل بشكل سليم.

يقوم نظام تبريد المحرك بالحفاظ على درجة حرارة عمل صحيحة بواسطة سائل تبريد من «الجلوكول» والماء، يدور في أقنية داخل كتلة المحرك بواسطة مضخة الماء، لينساق لاحقا إلى الرادياتير حيث يبرد السائل الساخن الآتي من المحرك وذلك وفقا لموقع «موتور ون».

لكن عندما يتعطل نظام تبريد المحرك بسبب عدد من الحالات، سترتفع درجة الحرارة لتصبح عالية جدا.

حالات تعطل نظام تبريد المحرك:

- إذا كانت كمية السائل قليلة.

- في حال انقطع الحزام الذي يشغل مضخة الماء.

- إذا تعطلت مروحة تبريد «الرادياتير».

- عندما يتعطل مصهر مروحة التبريد الكهربائية.

- إذا دار الحزام في مكانه بسبب ارتخائه.



عند وقوع أي مشكلة من الحالات أعلاه، يجب التوقف وإصلاح عطل نظام تبريد المحرك بشكل سريع.

كما أنه ينبغي قيادة السيارة بماء مخلوط بمانع التجمد على مدار السنة، منعا لتلف المحرك والرادياتير عند انخفاض درجة حرارة الطقس إلى ما دون الصفر. فيجب الحذر من ضرورة عدم تجمد الماء داخل أجزاء السيارة، لأن الماء المجمد قد يصدع المحرك.

مانع التجمد يؤمن حماية للمحرك من الصدأ، فيما نسبة الخلط العادية لسائل مانع التجمد هي 50% جلوكول و50% ماء.