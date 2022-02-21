Atwasat

كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 05:01 مساء
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟
إليك كل ما تحتاج معرفته عن نظام تبريد المحرك: كيفية عمله ومخاطر تعطله (أ ف ب)
alwasat radio

المحرك هو قلب السيارة النابض الذي يحركه البنزين أو الديزل كوقود، وهو يحتوي على أجزاء متحركة تحتاج إلى تزييت متكرر لتخفيف حدة احتكاكها واهترائها، وإلى نظام تبريد المحرك بشكل متكرر للحفاظ على حرارة مناسبة للعمل بشكل سليم.

يقوم نظام تبريد المحرك بالحفاظ على درجة حرارة عمل صحيحة بواسطة سائل تبريد من «الجلوكول» والماء، يدور في أقنية داخل كتلة المحرك بواسطة مضخة الماء، لينساق لاحقا إلى الرادياتير حيث يبرد السائل الساخن الآتي من المحرك وذلك وفقا لموقع «موتور ون».

لكن عندما يتعطل نظام تبريد المحرك بسبب عدد من الحالات، سترتفع درجة الحرارة لتصبح عالية جدا.

حالات تعطل نظام تبريد المحرك:
- إذا كانت كمية السائل قليلة.
- في حال انقطع الحزام الذي يشغل مضخة الماء.
- إذا تعطلت مروحة تبريد «الرادياتير».
- عندما يتعطل مصهر مروحة التبريد الكهربائية.
- إذا دار الحزام في مكانه بسبب ارتخائه.

عند وقوع أي مشكلة من الحالات أعلاه، يجب التوقف وإصلاح عطل نظام تبريد المحرك بشكل سريع.
كما أنه ينبغي قيادة السيارة بماء مخلوط بمانع التجمد على مدار السنة، منعا لتلف المحرك والرادياتير عند انخفاض درجة حرارة الطقس إلى ما دون الصفر. فيجب الحذر من ضرورة عدم تجمد الماء داخل أجزاء السيارة، لأن الماء المجمد قد يصدع المحرك.
مانع التجمد يؤمن حماية للمحرك من الصدأ، فيما نسبة الخلط العادية لسائل مانع التجمد هي 50% جلوكول و50% ماء.

تفاديا لتعطل المحرك نهائيا بسبب الحرارة:
- أوقف السيارة في مكان ظليل وابدأ في تبريد المحرك.
- انتظر حتى تنخفض الحرارة إلى قرابة 90 درجة مئوية.
- افتح بحذر غطاء حاوية ماء التبريد بطرف اليد بعد تغطيته بالقماش، ومن المفضل إبعاد الوجه والجسم حماية لهما من تطاير الماء الساخن الذي قد تبلغ حرارته 100 درجة مئوية عند فتح الغطاء.
- أصلح العطل وأحكم شد حزام المروحة، ثم قم بتغيير مصهر مروحة التبريد الكهربائية إذا كان معطلا. ثم أضف المزيد من الماء الساخن أو المعتدل الحرارة خلال دوران المحرك. كما يمكن إضافة الماء العادي ببطء وعلى مراحل لتجنب الأضرار بالمحرك، فإذا أضفت عزيزي السائق ماءاً بارداً إلى المحرك الساخن، قد يحصل شرخ في كتلة المحرك ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
دلالات الأسوار

دلالات الأسوار
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
نسخة معدلة من «Solaris» الاقتصادية
نسخة معدلة من «Solaris» الاقتصادية
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم ......
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة...
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟...
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»...
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»...
المزيد
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟
كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟...
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»...
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة...
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»...
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط