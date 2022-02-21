كيف تتجنب تعطل نظام تبريد المحرك؟...

المحرك هو قلب السيارة النابض الذي يحركه البنزين أو الديزل كوقود، وهو يحتوي على أجزاء متحركة تحتاج إلى تزييت متكرر لتخفيف حدة احتكاكها واهترائها، وإلى نظام تبريد المحرك بشكل متكرر للحفاظ على حرارة مناسبة للعمل بشكل سليم.
يقوم نظام تبريد المحرك بالحفاظ على درجة حرارة عمل صحيحة بواسطة سائل تبريد من «الجلوكول» والماء، يدور في أقنية داخل كتلة المحرك بواسطة مضخة الماء، لينساق لاحقا إلى الرادياتير حيث يبرد السائل الساخن الآتي من المحرك وذلك وفقا لموقع «موتور ون».
لكن عندما يتعطل نظام تبريد المحرك بسبب عدد من الحالات، سترتفع درجة الحرارة لتصبح عالية جدا.
حالات تعطل نظام تبريد المحرك:
- إذا كانت كمية السائل قليلة.
- في حال انقطع الحزام الذي يشغل مضخة الماء.
- إذا تعطلت مروحة تبريد «الرادياتير».
- عندما يتعطل مصهر مروحة التبريد الكهربائية.
- إذا دار الحزام في مكانه بسبب ارتخائه.
عند وقوع أي مشكلة من الحالات أعلاه، يجب التوقف وإصلاح عطل نظام تبريد المحرك بشكل سريع.
كما أنه ينبغي قيادة السيارة بماء مخلوط بمانع التجمد على مدار السنة، منعا لتلف المحرك والرادياتير عند انخفاض درجة حرارة الطقس إلى ما دون الصفر. فيجب الحذر من ضرورة عدم تجمد الماء داخل أجزاء السيارة، لأن الماء المجمد قد يصدع المحرك.
مانع التجمد يؤمن حماية للمحرك من الصدأ، فيما نسبة الخلط العادية لسائل مانع التجمد هي 50% جلوكول و50% ماء.
تفاديا لتعطل المحرك نهائيا بسبب الحرارة:
- أوقف السيارة في مكان ظليل وابدأ في تبريد المحرك.
- انتظر حتى تنخفض الحرارة إلى قرابة 90 درجة مئوية.
- افتح بحذر غطاء حاوية ماء التبريد بطرف اليد بعد تغطيته بالقماش، ومن المفضل إبعاد الوجه والجسم حماية لهما من تطاير الماء الساخن الذي قد تبلغ حرارته 100 درجة مئوية عند فتح الغطاء.
- أصلح العطل وأحكم شد حزام المروحة، ثم قم بتغيير مصهر مروحة التبريد الكهربائية إذا كان معطلا. ثم أضف المزيد من الماء الساخن أو المعتدل الحرارة خلال دوران المحرك. كما يمكن إضافة الماء العادي ببطء وعلى مراحل لتجنب الأضرار بالمحرك، فإذا أضفت عزيزي السائق ماءاً بارداً إلى المحرك الساخن، قد يحصل شرخ في كتلة المحرك ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
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