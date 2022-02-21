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مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 02:00 مساء
مزيد من الميزات الذكية لـ«لاند روڤر» مع «نفيديا»
جاكوار لاند روڤر ستوفر مزيدا من الميزات الذكية لمركباتها بالتعاون مع شركة «نفيديا» (الإنترنت)
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دشنت «جاكوار لاند روڤر» شراكة استراتيجية لعدة سنوات مع «نفيديا» (NVIDIA)، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الصناعي والحوسبة، من أجل تطوير وتقديم أنظمة قيادة آمنة وممتعة من الجيل الجديد، إضافة إلى خدمات وتجارب ذكية لراحة عملائها.

وابتداء من العام 2025، ستبنى جميع سيارات جاكوار لاند روڤر الجديدة على منصة برمجيات «نفيديا درايف» (NVIDIA DRIVE)، مما يوفر مجموعة واسعة من أنظمة السلامة الفعالة والقيادة الآلية والركن، إضافة إلى أنظمة مساعدة السائق. وفي داخل السيارة، سيوفر النظام ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراقبة السائق والركاب إضافة إلى التصور المتقدم لبيئة السيارة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ويعتمد هذا التطور المتكامل على نظام هايبريون، والذي يتميز بوجود أجهزة كمبيوتر AV مركزية مزودة بتقنيات الصوت والصورة من نظام DRIVE Orin؛ وبرمجيات وأنظمة السلامة والأمن والشبكات،إضافة إلى حساسات محيطية. ونظام DRIVE Orin هو العقل المدبر للذكاء الاصطناعي للسيارة ويدير نظام تشغيل جاكوار لاند روڤر، بينما درايف هايبرون هو بمثابة الجهاز العصبي المركزي.

وستستفيد جاكوار لاند روڤر أيضا من حلول مركز البيانات المطورة داخليا مع NVIDIA DGX لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وبرامج DRIVE Sim المبنية على NVIDIA Omniverse لمحاكاة دقيقة ماديا في الوقت الفعلي. وستتيح الميزات المحددة بالبرمجيات في جاكوار لاند روڤر وبنية التحقق والتحقق الشاملة الخاصة بها، تقديم خدمات القيادة المساعدة الآلية المبتكرة طوال عمر السيارة عبر تحديثات البرامج لاسلكيا.

وتهدف جاكوار لاند روڤر إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية عبر سلسلة التوريد والمنتجات والعمليات بحلول العام 2039.
 

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