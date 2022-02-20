Atwasat

بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 03:00 مساء
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
alwasat radio

منحت شركة «مانهارت» نسختها المعدلة من طراز «بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن» مستوى ثانيًا من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة، من خلال وحدة التحكم الإضافية «إم هترونيك»، وإعادة صياغة وحدة التحكم في المحرك «إي سي يو».

إضافة إلى إكسابها نظام العادم الفولاذي المقاوم للصدأ مع التحكم في الصمامات، وفقًا لموقع «موتور ون».

يتميز الطراز الألماني الفائق ذو الدفع الرباعي بقوة 730 حصانًا، و900 نيوتن/ متر من عزم الدوران. إلى جانب القوة الرياضية الفائقة، فإن لديها أيضًا ترقيات أخرى، مثل نوابض إتش آند آر، التي تجعل الجسم أقرب إلى الأرض لمزيد من السرعة.

بينما تجلس السيارة على عجلات مقعرة من الساتان الأسود مقاس 10.5 × 22 بوصة ملفوفة بإطارات 295/30.
كما زودت «بي إم دبليو إكس 5 أم كومبيتشن» بالتصميم المحسّن أيضًا من خلال مجموعة أدوات الجسم المصنوعة من ألياف الكربون، وتتألف من غطاء المحرك الجديد مع مآخذ الهواء، ولمسات الواجهة الأمامية الجذابة، وعتبات جانبية من قطعتين، وأغلفة المرايا الجانبية الجديدة، مع الناشر، وجناح السقف المكون من قطعتين.

وزين هيكل السيارة الأسود بشارات مانهارت الذهبية النموذجية، التي يمكن رؤيتها من كلا الطرفين، على الزجاج الأمامي وعلى العجلات.
وفي الداخل، يحتوي هذا الطراز السريع من على حصائر أرضية مطرزة «بيمير»، وأزرار لعجلة القيادة مصنوعة من ألياف الكربون، ومفاتيح تبديل مجداف مصنوعة من نفس المادة خفيفة الوزن.

فيما يتمتع طراز «بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن» الأساسي قبل التعديل، بمحرك في8 V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.4 ليتر، يمنح قوة 625 حصانًا، وعزم دوران 750 نيوتن/ متر، وهو ما تمت ترقيته بشكل مذهل في نسخة مانهارت المعدلة.

مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (حلقة 2)

اقتصاد بلس (حلقة 2)
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
دلالات الأسوار

دلالات الأسوار
مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي

مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي
المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري

المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري
زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»

زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية

«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة

17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
فبراير: الثورة المجهضة

فبراير: الثورة المجهضة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاحن ذكي جديد من مرسيدس
شاحن ذكي جديد من مرسيدس
سيارة بيك آب صينية تنافس تويوتا
سيارة بيك آب صينية تنافس تويوتا
بالصور: إليك كيا سبورتاج 2023 الكهربائية
بالصور: إليك كيا سبورتاج 2023 الكهربائية
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم ......
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة...
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟...
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»...
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»...
المزيد
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»
بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»...
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»
سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»...
نسخة معدلة من «Solaris» الاقتصادية
نسخة معدلة من «Solaris» الاقتصادية...
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»...
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط