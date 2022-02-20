بالصور: نسخة معدلة من «بي إم دبليو إكس 5»

القاهرة - بوابة الوسط

منحت شركة «مانهارت» نسختها المعدلة من طراز «بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن» مستوى ثانيًا من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة، من خلال وحدة التحكم الإضافية «إم هترونيك»، وإعادة صياغة وحدة التحكم في المحرك «إي سي يو».

إضافة إلى إكسابها نظام العادم الفولاذي المقاوم للصدأ مع التحكم في الصمامات، وفقًا لموقع «موتور ون».

يتميز الطراز الألماني الفائق ذو الدفع الرباعي بقوة 730 حصانًا، و900 نيوتن/ متر من عزم الدوران. إلى جانب القوة الرياضية الفائقة، فإن لديها أيضًا ترقيات أخرى، مثل نوابض إتش آند آر، التي تجعل الجسم أقرب إلى الأرض لمزيد من السرعة.

بينما تجلس السيارة على عجلات مقعرة من الساتان الأسود مقاس 10.5 × 22 بوصة ملفوفة بإطارات 295/30.

كما زودت «بي إم دبليو إكس 5 أم كومبيتشن» بالتصميم المحسّن أيضًا من خلال مجموعة أدوات الجسم المصنوعة من ألياف الكربون، وتتألف من غطاء المحرك الجديد مع مآخذ الهواء، ولمسات الواجهة الأمامية الجذابة، وعتبات جانبية من قطعتين، وأغلفة المرايا الجانبية الجديدة، مع الناشر، وجناح السقف المكون من قطعتين.

وزين هيكل السيارة الأسود بشارات مانهارت الذهبية النموذجية، التي يمكن رؤيتها من كلا الطرفين، على الزجاج الأمامي وعلى العجلات.

وفي الداخل، يحتوي هذا الطراز السريع من على حصائر أرضية مطرزة «بيمير»، وأزرار لعجلة القيادة مصنوعة من ألياف الكربون، ومفاتيح تبديل مجداف مصنوعة من نفس المادة خفيفة الوزن.

فيما يتمتع طراز «بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن» الأساسي قبل التعديل، بمحرك في8 V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.4 ليتر، يمنح قوة 625 حصانًا، وعزم دوران 750 نيوتن/ متر، وهو ما تمت ترقيته بشكل مذهل في نسخة مانهارت المعدلة.

مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»

مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»

مستوى جديد من تحسين الأداء والقوة والقدرة المذهلة لـ«بي إم دبليو إكس 5 إم كومبيتشن»