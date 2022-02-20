سيارة كهربائية جديدة من «نيسان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «نيسان»، الشهر الماضي، اعتزامها طرح سيارة كهربائية مدمجة جديدة كليًّا، ومن المقرر تصنيع الطراز الجديد الذي سيحل مكان «نيسان ميكرا» المعروفة في مركز «رينو إلكتريسيتي» في فرنسا، كسيارة أساسية في مجموعة «نيسان».

وتؤدي منطقة أوروبا دورًا رئيسيًّا في تصنيع السيارات الكهربائية في إطار رؤية طموحات «نيسان 2030»، وستشمل السيارات والتقنيات الجديدة التي ستطرح قريبًا «نيسان أريا» الجديدة، الكروس أوفر الكهربائية، وتكنولوجيا e-POWER الفريدة من «نيسان»، التي ستستخدم في أوروبا في سيارة قشقاي الجديدة و«أكس-تريل»، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وستعمل السيارة الكهربائية المدمجة الجديدة كليًّا على تعزيز المجموعة المستقبلية، التي تم إعلانها كجزء من خارطة طريق التحالف للعام 2030، وستتولى «نيسان» تصميمها و«رينو» هندستها وتصنيعها على منصة التحالف CMF B-EV. وتتيح هذه المنصة للشركات الحفاظ على التصميم الفريد لمنتجاتها، كما يظهر العرض الأولي لتصميم السيارة.

وقال أشواني غوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «نيسان»: «ستتولى نيسان تصميم هذا الطراز الجديد كليًّا وشركة رينو هندسته وتصنيعه باستخدام منصتنا المشتركة الجديدة، مما يعزز استخدام موارد التحالف والحفاظ على طابع نيسان في آن. ويعد هذا الطراز الجديد الذي يخلف ميكرا الشهيرة مثالًا لافتًا عن نهج التميّز الذكي الذي يتبعه التحالف، وسيوفر مزيد المتعة لعملائنا في أوروبا».

وتم إعلان السيارة الكهربائية المدمجة المستقبلية كجزء من تحالف 2030، وهي خارطة طريق مشتركة كشفتها «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، وتركز على السيارات الكهربائية وأنشطة التنقل المتصلة.

وتضاف السيارة الكهربائية إلى مجموعة مركبات «نيسان» التي تصنعها «رينو» في فرنسا، التي تشمل محفظة «نيسان» من السيارات التجارية الخفيفة، لا سيما «نيسان» تاونستار الجديدة التي تخلف سيارة فان e-NV200 الكهربائية الصغيرة.

ستتوفر معلومات إضافية عن المنتج، بما في ذلك التسمية وتوقيت الإطلاق والتفاصيل التقنية لاحقًا.