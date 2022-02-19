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نسخة معدلة من «Solaris» الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 11:34 صباحا
نسخة معدلة من «Solaris» الاقتصادية
شركة هيونداي تطرح نسخا جديدة معدلة من سيارة «Solaris» الاقتصادية (الإنترنت)
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تعتزم شركة هيونداي طرح نماذج جديدة من سيارات Solaris الشهيرة، والتي تعد واحدة من أكثر المركبات الرائجة بين الشباب.

وحصلت المركبات الجديدة من فئة «Solaris Sportline» على العديد من التعديلات التي منحتها طابعًا رياضيًا ومظهرًا أكثر قوة وأناقة من سيارات Solaris السابقة؛ إذ زود الصندوق الخلفي بجناح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، وتزينت واجهاتها الأمامية بشبك عريض بارز مطلي بالكروم، ومصابيح بتصميم جديد تعمل مع تقنيات LED، كما حصلت الواجهة على فتحات هوائية كبيرة بتصميم أنيق، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرتها فتزينت بعناصر من الجلد والكروم اللماع، كما حصلت واجهة القيادة على مكان خاص لشحن الهواتف لاسلكيًا، وبرز من منتصف الواجهة شاشة لمسية كبيرة ومتطورة، وثبتت قبالة السائق شاشة إضافية تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، حسب «موتو ون».

وزودت السيارة بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاجين الأمامي والخلفي، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح من هذه المركبة عدة إصدارات منها Comfort وAdvanced 1

وAdvanced 2 وWinter and Light، وستزود المركبات بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر تولد عزما يعادل 129 حصانًا، وستجهز بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس وست سرعات.

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