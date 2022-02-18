«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق فتحت الهيئة الأميركية للسلامة المرورية، من جديد، في ما يتعلق بنظام (Autopilot) للمساعدة على القيادة في سيارات «تيسلا».

وذلك بعد شكاوى من سائقين قلقين بشأن حالات فرملة غير متوقعة، وفق وثائق نُشرت الخميس، حسب «فرانس برس».

وأوضحت الهيئة في وثيقة أنها تلقت 354 شكوى، خلال الأشهر التسعة الماضية، تتعلق بهذه المشكلة على سيارات من طرازي «موديل 3» و«موديل Y» من عامي 2021 و2022 يُستخدم فيها نظام تثبيت السرعة في Autopilot، وهي وظيفة تسمح بتكييف سرعة السيارة مع حركة المرور المحيطة على الممرات الأربعة في الطرق السريعة.

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وتحدثت الشكاوى عن حالات فرملة مفاجئة تشغّل فيها السيارة المكابح من دون سبب واضح.

ويمكن أن يحدث هذا التباطؤ السريع في المركبات «من دون سابق إنذار، بشكل عشوائي وفي كثير من الأحيان لمرات عدة خلال الرحلة نفسها»، وفق الهيئة الأميركية للسلامة المرورية.

لذلك قررت الهيئة فتح تحقيق لتحديد حجم وخطورة هذه المشكلة المحتملة التي قد تكون 416 ألف مركبة معنية بها.

وفتحت الهيئة تحقيقا سابقا بشأن نظام المساعدة على القيادة الصيف الماضي بعد سلسلة حوادث اصطدام لسيارات «تيسلا» مع مركبات لفرق إغاثة. وفي إطار هذا التحقيق، طلبت الهيئة مرارا معلومات إضافية من تيسلا حول أنظمة مساعدة السائق.