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بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 01:35 مساء
بالفيديو: سيارة شبابية أنيقة من «سكودا»
ستحصل هذه المركبة على عدة أنواع من المحركات (الإنترنت)
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عرفت «Fabia» على مر السنوات الماضية كواحدة من أكثر السيارات عملية واقتصادًا في استهلاك الوقود، لكن «سكودا» قررت تحويلها هذا العام إلى سيارة مميزة لفئة الشباب.

وتتميز نسخة «Monte Carlo» الجديدة عن سيارات «Fabia» السابقة بهيكل أكثر انسيابية بملامح رياضية، كما حصلت على تصاميم أكثر عصرية للواجهات والعجلات، وأضيفت عليها لمسات أنيقة على تصاميم الأبواب والمصابيح والمرايا الجانبية وممتصات الصدمات، وفق «روسيا اليوم».

وطالت التغييرات قمرة هذه السيارة أيضًا؛ إذ جهزت بمقاعد أمامية مريحة دمجت فيها مساند الرأس مع الجسم الرئيسي للمقعد، وتزينت القمرة بعناصر من الكروم وألياف الكربون، أما واجهة القيادة فجهزت بمقود رياضي مميز وثبتت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، ووضعت أمام السائق شاشة إضافية تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وستحصل هذه المركبة على عدة أنواع من المحركات منها محركات MPI اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 65 حصانا، ومحركات TSI توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 95 و110 أحصنة، ومحركات DSG بعزم يصل إلى 150 حصانًا، ستسمح لها بالوصول إلى سرعة 225 كيلو مترا في الساعة.

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