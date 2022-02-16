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بالصور: إليك كيا سبورتاج 2023 الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 03:00 مساء
بالصور: إليك كيا سبورتاج 2023 الكهربائية
تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
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كشفت كيا النقاب عن سيارة سبورتاج الهجينة PHEV لعام 2023، وهي أحدث طراز كهربائي ينضم إلى تشكيلة سيارات الدفع الرباعي للعلامة الحائزة على عدة جوائز بناءً على الأساس الذي وضعته سبورتاج HEV.

وتوفر سبورتاج الهجينة المزودة بشاحن توربيني كفاءة فائقة، مع بطارية ليثيوم ونطاق كهربائي (AER) يبلغ 32 ميلاً.

وتُوفر الطاقة لسيارة كيا سبورتاج الهجينة من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصانًا مدعوم بمحرك كهربائي بقدرة 66.9 كيلو وات وبطارية ليثيوم بوليمر تبلغ 13.8 كيلوواط في الساعة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع أوضاع قيادة قابلة للتحديد بشكل قياسي، كما هو الحال مع نظام التحكم في فرامل المنحدرات (DBC).

يتم الشحن بشاحن داخلي عالي الكفاءة بقوة 7.2 كيلوواط، مع أفضل كثافة طاقة ممكنة عند 1.53 كيلوواط. وعند توصيلها بشاحن من المستوى 2 سيستغرق ما يقرب من ساعتين لتجديد بطاريتها بالكامل.

تجمع الفرامل الإلكترونية المدمجة (IEB) القياسية في سبورتاج الهجينة بين وظائف توليد الضغط الهيدروليكي والتحكم، وتوفر سبورتاج PHEV معدل استرداد أعلى للفرملة المتجددة، مقارنة بمنافسيها.

وسيجري الإعلان عن تقييمات وكالة حماية البيئة (EPA) للاقتصاد في استهلاك الوقود لسيارة سبورتاج PHEV قرب تاريخ بيع السيارة.

وتعمل كيا سبورتاج الهجينة على تعزيز مجموعة سيارات الدفع الرباعي من كيا من خلال تقديم مستويين يركزان على التصميم هما إكس لاين وإكس لاين بريستيج X-Line التي تأتي بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي.

تمزج تجهيزات المستويين بين الميزات الخارجية الرياضية والمتينة، بما في ذلك مصدات أمامية وخلفية فريدة مع إطار من الكروم الساتان، المرايا الجانبية ورف السقف وإطارات النوافذ مطلية باللون الأسود اللامع، و 19 بوصة، عجلات من المعدن الأسود اللامع، مصابيح خلفية LED قياسية.

لمطابقة محتوى وجودة التصميم الداخلي عالي التقنية، تزخر سبورتاج بميزات المعلومات والترفيه القياسية والمتوفرة لإبقاء السائقين على اتصال وثقة وإطلاع. بما في ذلك قمرة القيادة المستقبلية للسائق مع العرض المنحني البانورامي المزدوج المتوفر لتوصيل شاشتين للحصول على ما يقرب من 25 بوصة (مجموعة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة).

توفر خدمات كونيكت 8 Connect8 من كيا المتاحة اتصالاً مدمجًا متقدمًا لنقل تجربة العملاء إلى مستوى جديد تمامًا، بما في ذلك القدرة على الشحن عن بُعد من تطبيق الهاتف الذكي كيا أكسيس.

وتقدم نقطة اتصال واي فاي التي يمكنها توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة بالإنترنت المستند إلى 4G LTE، وتحديثات الخرائط عبر الهواء، وتتبع المركبات المسروقة وإمكانية التثبيت، والتوجيه المتصل.

من حيث السلامة، زودت بنظام تحذير انتباه السائق، وتجنب الاصطدام الأمامي، وتنبيه الركاب الخلفي بكاميرا الرؤية الخلفية مع إرشادات وقوف السيارات الديناميكية، وتصادم النقطة العمياء وتجنب الاصطدام الخلفي عبر حركة المرور، والتحكم الذكي في التطواف.

يضيف إصدار بريستيج شاشة النقطة العمياء، ومساعد الركن عن بعد، وتجنب الاصطدام العكسي، ومساعدة القيادة على الطرقات السريعة، والتحكم التكيفي في التطواف مع التوقف والانطلاق، وتجنب الاصطدام الأمامي عبر حركة المرور.

من المقرر طرح سيارة سبورتاج الهجينة للبيع في الربع الثالث من هذا العام وسيجري الإعلان عن الأسعار مع اقتراب موعد بيع السيارة.

تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
تعرف إلى أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية من كيا (الإنترنت)
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