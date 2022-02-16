سيارة بيك آب صينية تنافس تويوتا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت «Great Wall» بالترويج لسيارات «Poer» الجديدة التي يعتقد عديد الخبراء أنها ستكون منافسة لمركبات Hilux الجديدة من تويوتا.

وتختلف سيارات «King Kong» الجديدة عن مركبات «Poer» التي طرحت العام الماضي بهياكل أكبر ذات ملامح توحي بالقوة، وجهزت بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED الحديثة لتوفير إضاءة ممتازة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارات على إطارات حماية متينة تحيط بممتصات الصدمات وحجرات العجلات، وجاءت بهياكل بطول 539 و563 سم، أما قمرتها من الداخل فزينت بعناصر من الخشب وأفخم أنواع الجلود، كما زودت بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهات القيادة فيها فجهزت بأحدث أنظمة الصوت و«الملتيميديا» وشاشات لمسية يمكن من خلالها التحكم بخصائص المركبة وإدارة أنظمة تحديد المواقع ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.



وزودت المركبات بأنظمة لتوزيع إشارات الـ«Wi-Fi» على الأجهزة الذكية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.



وستطرحها «Great Wall» بمحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 163 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بعزم 190 حصانا، وعلب سرعة يدوية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بثماني سرعات.

شركة «Great Wall» تبدأ بالترويج لسيارات «Poer» البيك آب الجديدة (الإنترنت)