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شاحن ذكي جديد من مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 03:12 مساء
شاحن ذكي جديد من مرسيدس
مرسيدس تكشف شاحنا جديدا أكثر ذكاءً للسيارات الكهربائية
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مع استثمار مرسيدس بنز بكثافة في مستقبل السيارات الكهربائية عبر العلامة التجارية الفرعية EQ التي تستخدم سيارات مثل EQS لقيادة الشحن، كانت مسألة وقت فقط حتى أصدرت شاحن Wallbox الخاص بها كملحق فريد.

تقول العلامة التجارية إن معداتها الجديدة تستفيد من كل من الذكاء والاتصال، مما يجعلها منتجا مثاليا إذا كنت تمتلك إحدى سياراتها المكهربة.

إن مطالبة شاهد مرسيدس الجديد بالشهرة والراحة هي حقيقة أن لديه اتصال بالإنترنت، لا يختلف كثيرا عن الخيارات الحالية التي توفرها الشركات المصنعة المنافسة.

باستخدام هذا، يمكن للمالكين مراقبة حالة الشحن عبر تطبيق الهاتف الذكي Mercedes Me أينما كانوا، طالما أن لديهم اتصال إنترنت مستقر.

للتأكد من أنك لا تنفق أموالا أكثر مما تريد، يتيح لك التطبيق أيضا خفض الرسوم عندما يبدأ الاستهلاك في الارتفاع فوق ميزانيتك الشهرية.

لدواعي الأمان، يمكن قفل Wallbox أو إلغاء قفله باستخدام التطبيق أو بطاقة RFID المرفقة.

إضافة إلى طول العمر وفي محاولة لتوفير تجربة ملكية أكثر إرضاء، ستوفر العلامة التجارية أيضا للشاحن تحديثات عبر الهواء عند الحاجة.

تأكدت مرسيدس بنز من أن Wallbox الخاص بها يتماشى مع فلسفة التصميم الحالية للعلامة التجارية على النحو المستخدم في مجموعة سيارات EQ لضمان أنها تكمل مظهر السيارة التي يتم شحنها أثناء تركيبها على جدار المرآب.

مع القدرة على شحن ما يصل إلى 22 كيلو واط من خلال خط ثلاثي الطور، تعد هذه الوحدة أيضا أسرع بكثير من استخدام مقبس طاقة منزلي.

سيتم بيع مرسيدس بنز Wallbox في السوق الأوروبية مقابل 990 يورو أي ما يقرب من 1130 دولارا.

ليس هناك ما يشير إلى الوقت الذي سنشهد فيه تقديم هذا إلى الولايات المتحدة، ولكن مع إستراتيجية EQ التي تتطلع إلى المنطقة كسوق رئيسي، هناك فرصة قوية لإتاحتها كملحق رسمي عاجلا وليس آجلا.

اعترافا بأهمية قاعدة المستهلكين في الولايات المتحدة، قدمت مرسيدس بنز الولايات المتحدة العام الماضي لمالكي EQS عامين من الشحن المجاني عبر شبكة Electrify America.

30 دقيقة فقط من الشحن مكمل ولكن لا ينبغي أن يكون هذا مشكلة، مع الأخذ في الاعتبار أن EQS يستغرق 31 دقيقة فقط ليتم شحنه من 10 إلى 80% باستخدام DC fast c.

هذا المحتوى من نيربو العر ب

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