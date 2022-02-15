Atwasat

أعطال تصيب سيارتك شتاءً.. احذرها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 11:46 صباحا
أعطال تصيب سيارتك شتاءً.. احذرها
أعطال السيارات في فصل الشتاء تزيد بشكل ملحوظ.. تعرف إليها لتتجنبها
alwasat radio

في فصل الشتاء تنخفض بشدة درجات الحرارة، ما يتسبب في حدوث أعطال عدة في السيارة.

لذلك نقدم إليكم مجموعة من أشهر هذه الأعطال، للكشف الدوري على السيارة ومحاولة تجنب حدوثها، حسب «موتور وان».

- درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على إطارات السيارات سلبيا حيث تسبب انكماش الهواء في الإطارات، ولهذا ينبغي فحص ضغط الهواء في الإطارات بشكل دوري بفصل الشتاء.

- كل أسبوع أجرِ فحصا لضغط الإطارات الأربعة في سيارتك باستخدام جهاز قياس ضغط الإطارات، وذلك لتفادي تعرض الإطارات للتشققات والأضرار التي قد تحصل على الوجه الخارجي للإطار بسبب انخفاض الضغط به.

- ويجب الحرص على أن تكون الإطارات في فصل الشتاء بحالة جيدة لأن الأرضية المبللة أو المتجمدة تسبب انزلاق، وبالتالي ينخفض التماسك بين الإطار والطريق، مما قد يسبب حوادث خطيرة للغاية.

ماسحات الزجاج
- في الفصل البارد يجب الاهتمام بمساحات الزجاج بشكل أفضل والحرص على أن تكون بجودة عالية، حيث إن تراكم الأوساخ على الزجاج الأمامي في السيارة أثناء القيادة يفقد ماسحات الزجاج قدرتها على تنظيف الزجاج.

- وبالنظر لأهميتها الكبيرة وضمان عملها بالكفاءة الأفضل في فصل الشتاء، يحب رفع المساحات عن الزجاج ليلا أثناء ركن السيارة، فبهذه الطريقة نتجنب تجمدها على الزجاج الأمامي، وبالتالي يسهل استخدامها عند تشغيل السيارة مرة أخرى.

زيادة لزوجة زيت المحرك
- إن الانخفاض بدرجات الحرارة تؤثر كثيرا على زيت المحرك حيث تزداد لزوجته داخل المحرك.

- لهذا يتوجب عدم الإسراع بالسيارة عند بداية التشغيل، بل يجب الانتظار لبعض الوقت كي يصل الزيت إلى كافة أجزاء المحرك وبالتالي تصبح زلقة بشكل أفضل، عندها يمكنك القيادة بالشكل العادي.

البطارية
- البطاريات أيضا ليست بمنأى عن مشاكل الأيام الباردة، حيث تسبب درجات الحرارة المنخفضة ضعفا بأداء البطارية وبالأخص إن كانت قديمة وبنهاية عمرها، لهذا يتوجب استبدالها قبل حلول فصل الشتاء إن كانت قديمة للغاية.

شمعات الإشعال (البواجي)
- البواجي هي أيضا من مكونات السيارة التي تتعرض للأعطال بشكل أكبر في فصل الشتاء، وخصوصا في السيارات التي تعمل بالبنزين، والديزل.

- حيث إن الكربونات تتراكم على البواجي مما يسبب ضعفها في فصل الشتاء حيث تبدأ الأعطال بالظهور، وبالأخص عند التشغيل الأول للسيارة صباحا، حيث يصبح من الصعب تشغيلها بسبب انخفاض درجة حرارتها جدا، وقد تحتاج غرفة الاحتراق فيها إلى الحرارة المعتدلة كي تعمل من جديد.

المكابح
- سواء كان في فصل الشتاء أو الصيف ينبغي صيانة مكابح السيارة بشكل دوري، فهي من أهم مكونات السيارات، وهي المسؤولة عن المحافظة على معدلات الأمان لك كسائق ولغيرك أثناء القيادة.

- بسبب حالة الطقس يكثر استخدام المكابح، لهذا يجب أن يكون الكبح جيد من أجل تفادي حصول الانزلاق في السيارة، لهذا يتوجب فحص الفرامل دوريا لتفادي أي مشكلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عطل بسيارات «مازدا» يجبر سائقي سياتل على الاستماع للإذاعة العامة
عطل بسيارات «مازدا» يجبر سائقي سياتل على الاستماع للإذاعة العامة
متى يجب عليك تغيير بطارية السيارة؟
متى يجب عليك تغيير بطارية السيارة؟
سيارة كهربائية رياضية جديدة من «لكزس»
سيارة كهربائية رياضية جديدة من «لكزس»
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»
شاحن محمول يحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية
شاحن محمول يحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023...
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك...
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم ......
خطوات غسل محرك السيارة بالماء
خطوات غسل محرك السيارة بالماء...
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة...
المزيد
أعطال تصيب سيارتك شتاءً.. احذرها
أعطال تصيب سيارتك شتاءً.. احذرها...
مخاطر الحريق تهدد «كرايسلر»
مخاطر الحريق تهدد «كرايسلر»...
بالصور: تويوتا جي آر 2022 بتصميم رقمي ومظهر أكثر عدوانية
بالصور: تويوتا جي آر 2022 بتصميم رقمي ومظهر أكثر عدوانية...
شاحن محمول يحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية
شاحن محمول يحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية...
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط