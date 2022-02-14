مخاطر الحريق تهدد «كرايسلر»

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت شركة «ستيلانتس»، الشركة الأم لشركة «كرايسلر»، 19808 حافلات صغيرة من طراز «باسيفكا» هايبرد بسبب خطر نشوب حريق محتمل، حيث تتأثر طرز 2017-18 فقط.

ويأتي الاستدعاء بعد أن وجد تحقيق داخلي أن 12 حريقًا وقع مع باسيفيكا هايبرد في تلك السنوات النموذجية، حدثت كل هذه الحرائق الـ 12 عندما كانت المركبات متوقفة ومطفأة، مع شحن ثمانية منها أيضًا.

لحسن الحظ، لا يعرف صانعو ستيلانتس بأي إصابات أو حوادث نتيجة الحرائق، لكنهم يحثون جميع المالكين على عدم شحن باسيفيكا الخاصة بهم وإيقافهم بعيدًا عن المركبات أو الهياكل الأخرى، ومع ذلك، يعتقد صانعو السيارات أنه لا يزال من الآمن قيادة باسيفيكا هايبرد باستخدام محرك الاحتراق الخاص بها، يتكون الاستدعاء من 16741 سيارة في الولايات المتحدة و 2317 في كندا و 750 خارج أميركا الشمالية.

ستيلانتس ليس أول صانع سيارات يعاني من مشاكل حريق في البطارية، فقد واجهت جنرال موتورز مشاكل مماثلة مع بولت EV وبولت EUV، تم تعليق الإنتاج لكليهما حتى نهاية فبراير على الأقل مع عدم وصول مصنع ليك أوريون أسيمبلي التابع لشركة جنرال موتورز في ميشيغان إلى إنتاج بولت على نطاق واسع منذ أغسطس 2021، مرة أخرى في نوفمبر، أعيد افتتاح المصنع جزئيًا لمدة أسبوعين فقط لصنع سيارات دعم للعملاء وقبل أن يغلق مرة أخرى في 15 نوفمبر، وظل مغلقًا منذ ذلك الحين.

يستخدم كل من باسيفيكا هايبرد و Bolt EV / EUV مزود البطارية نفسه، إل جي Chem، أصدرت الشركة الكورية الجنوبية البيان التالي ردًا على حرائق باسيفيكا: «لا يوجد سبب جذري مؤكد للحرائق في مركبات STLA التي تخضع للاستدعاء، أو دليل مرتبط مباشرة بالبطارية، كما هو مذكور في بيانها، بالنظر إلى بيان STLA، ليس لدي LGES أي تعليق آخر».

كرايسلر باسيفيكا موديل 2022

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