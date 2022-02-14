بالصور: تويوتا جي آر 2022 بتصميم رقمي ومظهر أكثر عدوانية

القاهرة - بوابة الوسط

في تصميم رقمي جاءت سيارة تويوتا جي آر 86 لعام 2022 وتبدو السيارة الرياضية الجديدة المدمجة أكثر جاذبية، مع هيكل خارجي يعطيها مظهرا أكثر عدوانية عبر حزمة الجسم الجريئة. إذ يبدأ تعديل تويوتا جي آر 86 بالواجهة الأمامية حيث يوجد مصد مميز بشبكة مكبرة مطلية باللون الأسود.

كما مُنحت السيارة مقسم ضخم من ألياف الكربون مع غطاء محرك ما بعد البيع مكتمل بفتحات تهوية واضحة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

فيما جرى فتح أقواس العجلات، وتحتوي تلك الموجودة في المقدمة على فتحات من ألياف الكربون للمساعدة في إخراج الهواء من العجلة جيدا.

وتشمل التغييرات الأخرى التي أجريت على جوانب السيارة، التنانير الممتدة والمرايا الجانبية المخصصة وعجلات ما بعد البيع ومجموعة كبيرة من الفرامل.

على الرغم من جرأة مقدمة وجوانب السيارة، ربما يكون الجزء الخلفي منها أكثر غرابة، فبالنسبة للمبتدئين هناك جناح شاهق يمتد من غطاء الصندوق الخلفي. وصمم أيضا ناشر من ألياف الكربون للسيارة للمساعدة في لصقها على الرصيف.

من المتوقع أن يكون التصميم الرقمي لسيارة تويوتا ملهما للعديد من الموالفين لإطلاق أطقم عديدة مذهلة لهيكل السيارة الرياضية المدمجة الجديدة من تويوتا.

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وكانت قد كشفت تويوتا عن السيارة الرياضية الجديدة جي آر 86 لعام 2022 بعد ما يقرب من خمسة أشهر من قيام سوبارو بالشيء نفسه مع سيارة الكوبيه ذات الدفع الخلفي سوبارو بي آر زد BRZ.

يبلغ طول السيارة تويوتا جي آر 86 لعام 2022 (167.9 إنش)، وعرضها (69.8 إنش)، وارتفاعها (51.5 إنش)، مع قاعدة عجلات بقياس (101.3 إنش).

يجلب السقف المعدل فائدة رئيسية أخرى بخفض مركز ثقل السيارة، والذي يجب أن يعود بالفائدة من حيث المناولة.

كما جهزت بصندوق التروس اليدوي القياسي ذي الست سرعات، واختيارياً، سيتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بنفس عدد التروس.

وتأتي بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات أكبر سعة 2.4 لتر ليحل محل الوحدة القديمة سعة 2.0 لتر.

لا يزال المحرك يتنفس بشكل طبيعي، وينتج 232 حصانًا (173 كيلووات) عند 7000 دورة في الدقيقة و250 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3700 دورة.

تدعي الشركة اليابانية أن تويوتا جي آر 86 لعام 2022 تتسارع من 0-100كم في الساعة خلال 6.3 ثانية، بانخفاض عن 7.4 ثانية من الجيل الأول، بعد أن قام المهندسون بتحسين استجابة المحرك.



سيارات تويوتا جي آر 2022 الرياضية الجديدة المدمجة تبدو أكثر جاذبية مع تصميم رقمي

سيارات تويوتا جي آر 2022 الرياضية الجديدة المدمجة تبدو أكثر جاذبية مع تصميم رقمي

سيارات تويوتا جي آر 2022 الرياضية الجديدة المدمجة تبدو أكثر جاذبية مع تصميم رقمي