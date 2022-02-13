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شاحن محمول يحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 02:15 مساء
شاحن محمول يحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية
«جو».. شاحن محمول للسيارات الكهربائية سيغير قواعد اللعبة (الإنترنت)
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أعلنت شركة زيب تشارج «Zip Charge» الرائدة في مجال شواحن المركبات الكهربائية إنجازًا كبيرًا، يتمثل في صناعة شاحن محمول للسيارات الكهربائية (EV)، الذي سيحدث طفرة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وسيغير من قواعد اللعبة كليًّا أُطلق عليه سم «جو Go».

المنتج الآن في مرحلة النموذج الأولي للتحقق (VP) مع التصاميم التي تم إصدارها للتصنيع، تتبعها مرحلة اختبار الأجهزة التي لا تزال قيد التنفيذ، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

تطور الشركة شاحن «جو» المحمول باستخدام أحدث العمليات الهندسية المتطورة مثل شركات تصنيع السيارات الكبرى.
يمر مهندسو الشركة حاليًا بمراحل متقدمة من الاختبارات المعملية لمكونات النظام الرئيسية للشاحن، بما في ذلك خلايا بطارية ليثيوم أيون إن إم سي NMC ومحول التيار المتردد ثنائي الاتجاه المصمم بواسطة الشركة. وذلك لتقييم السلوك الحراري وأداء الشحن والسلامة والمتانة والوظائف الكاملة لضمان تجربة ملكية سلسة وآمنة للشحن اليومي.

يستخدم محول التيار المتردد ثنائي الاتجاه المدمج وخفيف الوزن المصمم حسب الطلب، أحدث أشباه موصلات كربيد السيليكون (SiC) عالية الكفاءة الموجودة في السيارات الكهربائية الحديثة.

وعند اقترانه ببرنامج «زيب تشارج» المبتكر، فإنه سيتمكن من إتمام عملية الشحن أولًا في المنزل باستخدام إمداد قياسي أحادي الطور، فيما يزيد قليلًا على ساعة واحدة.

يمكن بعد ذلك توصيلها بمركبة كهربائية أينما كانت متوقفة ليتم شحنها بنطاق يتراوح من 20 إلى 40 ميلًا أو 32 – 62 كلم في نحو 30 – 60 دقيقة اعتمادًا على سعة شاحن جو المحمول.

يمثل الشاحن النواة الأولى لمنصة شحن السيارات الكهربائية المحمولة العالمية المخطط لها، التي تجمع بين الأجهزة والبرامج ونماذج الملكية المبتكرة لتوفير شحن كهربائي عملي وبأسعار معقولة لأكبر عدد من الأشخاص مختلف الأماكن.

بينما في المستقبل القريب، ستنشئ بنوك الطاقة الكهربائية المحمولة من زيب تشارج كمنصة ذكية لإدارة الطاقة توفر المرونة الكاملة للمالكين.

وجنبًا إلى جنب مع اختبار الأجهزة، يعمل فريق الهندسة بالشركة أيضًا على تطوير برنامج تحكم مفصَّل وتطبيق مخصص للهاتف المحمول سيسمح للمستخدمين بتحسين تشغيل الباور بانك للشاحن المحمول.

يتضمن ذلك أيضًا مجموعة من ميزات الأمان، بما في ذلك مصادقة المستخدم والقدرة على المراقبة عن بُعد وتعقب وتعطيل شاحن «جو» من خلال هواتفهم المحمولة، في أي مكان، بفضل اتصال شبكة 2G / 4G المدمج.

تطبيق الهاتف المحمول هو المكون الأول لنظام بيئي رقمي أوسع للشواحن المحمولة. تقوم الشركة بتطوير أدوات برمجية تزود المستخدم بالتحكم الذكي في الشحن وإدارة الطاقة بكفاءة بأقل تكلفة.

تعمل «زيب تشارج» على إنشاء أول شبكة عالمية لشحن المركبات الكهربائية المحمولة في العالم لخدمة مليار شخص بشحن مناسب ومنخفض التكلفة أينما كانوا.

تتمثل مهمة الشركة في إضفاء طابع أكثر مرونة بالنسبة لشحن السيارات الكهربائية عن طريق إزالة العائق الرئيسي أمام ملكية السيارة الكهربائية وهو ما سيحدث ثورة في هذا القطاع.

«جو».. شاحن محمول للسيارات الكهربائية سيغير قواعد اللعبة (الإنترنت)
«جو».. شاحن محمول للسيارات الكهربائية سيغير قواعد اللعبة (الإنترنت)
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