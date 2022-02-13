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بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 11:58 صباحا
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»
الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا (الإنترنت)
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كشفت شركة «Geely» الصينية سيارة كروس أوفر جديدة صنفت من بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطورًا.
وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات «Binye» التي طرحتها «Geely» العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل أكثر تميزًا ويحمل طابعًا رياضيًّا قويًّا، وتزينت بواجهة أمامية بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة، كما جهزت بعجلات عريضة، وثبت على سقفها من الخلف جنح هوائي بتصميم خاص لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وزودت هذه السيارة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة جدًّا تعمل بتقنيات LED، كما ثبت على واجهتها الخلفية خط إضاءة بتصميم جذاب، وجهزت قمرتها بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وثبت على واجهة القيادة مقود رياضي بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، إضافة إلى شاشة لمسية متطورة كبيرة للتحكم بالكاميرات وأنظمة المولتيميديا، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وجهزتها «Geely» بأنظمة متطورة لتحديد المواقع، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح السيارة بمحركات «BHE15» التوربينية التي تعمل بالبنزين، سعتها 1.4 ليتر، وتولد عزمًا يعادل 181 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

 

الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا (الإنترنت)
الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا (الإنترنت)
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