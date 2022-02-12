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سيارة كهربائية رياضية جديدة من «لكزس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 03:00 مساء
سيارة كهربائية رياضية جديدة من «لكزس»
لكزس تكشف سيارة رياضية دفع رباعي كهربائية جديدة أنيقة وكبيرة الحجم
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نشرت لكزس صورتين إضافيتين لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبطارية تبدو وكأنها ستتربع فوق طراز آر زد 450 إي RZ 450e بالتسلسل الهرمي للعلامة التجارية.

كما تبدو السيارة واحدة من الطرازات السبعة التي كانت قد أعلنت عنها لكزس في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجمها؛ فإنها ستكون أكبر حجمًا من سيارة آر زد 450 إي، كما ستتصدر النطاق كطراز دفع رباعي وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ترتدي سيارة لكزس الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة نفس شبكة المغزل الجديدة التي شوهدت في نماذج لكزس الكهربائية الأخرى.
توفر أحدث الصور عرضًا خلفيًا لثلاثة أرباع سيارة لكزس المذهلة الجديدة كما أن الواجهة تبدو مألوفة أيضًا.

تحتوي السيارة على تجاعيد تهوية في المصد الخلفي وشريط إضاءة خلفي كامل العرض يمتد حول الرفارف الخلفية وفوق الإطارات.
بينما تبدو سيارة الدفع الرباعي جذابة، على الرغم من أن التصميم يمكن أن يتغير قبل دخولها الإنتاج.

من المقرر أن تطرح علامتا تويوتا ولكزس 30 مركبة كهربائية بحلول نهاية العقد، وهو أمر طموح لزوج من العلامات التجارية التي بدأت للتو انطلاقها في صناعة السيارات الكهربائية.

ستبدأ لكزس المنافسة عبر سيارة آر زد 450 إي التي من المفترض أن تظهر لأول مرة في وقت ما من هذا العام.
وتشترك في دعائمها مع تويوتا بي زد4 إكس، وسوبارو سولتيرا، لكن لم تفصح الشركة عن ما إذا كانت هذه المنصة ستدعم سيارات لكزس الكهربائية الأخرى، مثل سيارات الدفع الرباعي الكبيرة هذه أم لا.

يبدو مستقبل لكزس للتحول للكهرباء مثيرًا للغاية، لا سيما مع التركيز على طرح سيارات الكروس أوفر وفئات الدفع الرباعي. كما أنها أعلنت أنها ستتحول إلى علامة تجارية مخصصة للسيارات الكهربائية بحلول العام 2035.

لكزس تكشف سيارة رياضية دفع رباعي كهربائية جديدة أنيقة وكبيرة الحجم
لكزس تكشف سيارة رياضية دفع رباعي كهربائية جديدة أنيقة وكبيرة الحجم
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