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عطل بسيارات «مازدا» يجبر سائقي سياتل على الاستماع للإذاعة العامة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 12:25 مساء
عطل بسيارات «مازدا» يجبر سائقي سياتل على الاستماع للإذاعة العامة
عطل يطال سيارات «مازدا» في الولايات المتحدة يثبت تردد أجهزة الراديو على الإذاعة العامة (الإنترنت)
alwasat radio

تسبب خلل غامض في تشويش نظام الوسائط المتعددة داخل سيارات «مازدا»، في أواخر يناير، ما اضطر السائقين في سياتل أن يستمعوا بشكل متواصل للإذاعة العامة فقط عبر الراديو.

وأوضحت جريدة «سياتل تايمز» ووسائل إعلام محلية أخرى، أن العشرات من مالكي سيارات «مازدا» تأثروا بالعطل، ولم يتمكن البعض منهم من تغيير تردد الراديو الذي توقف عند 94.9 FM الخاص بإذاعة KUOW، وفق «فرانس برس»، الخميس.

كما تعطلت في سيارات آخرين شاشة التحكم التي أدى العطل إلى إعادة تشغيلها باستمرار ما يمنع السائقين من الوصول إلى كاميرا الرؤية الخلفية ونظام التموضع العالمي (GPS) وغير ذلك من الأنظمة المدمجة في السيارة.

وتأثر بالخلل سائقو سيارات «مازدا» تزيد أعمارها عن أربعة أعوام وكانوا يستمعون إلى إذاعة KUOW التي تمثل الإذاعة الوطنية العامة في ولاية واشنطن أقصى شمال الولايات المتحدة الغربي.

وكتب سائق طال سيارته الخلل في أحد منتديات المناقشة «نظام الوسائط المتعددة في سيارتي يجري عمليات إعادة تشغيل باستمرار منذ الأسبوع الفائت (...). أحضرت سيارتي إلى الوكيل صباحا وقالوا إن نحو خمسين زبونا يواجه المشكلة نفسها، إذ توقف الراديو في سياراتهم عند إذاعة KUOW».

ويُرجح أن يكون هذا العطل ناجما عن بيانات معلوماتية غير سليمة أرسلتها إذاعة «KUOW» إلى أجهزة الراديو الرقمية ما تسبب بتعطيل النظام.

وقالت «مازدا» في بيان أرسلته إلى موقع «GeekWire» إن «إحدى الإذاعات في منطقة سياتل أرسلت بين 24 و31 يناير ملفات صور من دون امتداد ملف، ما تسبب بحدوث مشاكل في سيارات مازدا من طرازات 2010 إلى 2017 التي تضم برمجية قديمة».

واعتبر خبير متخصص في المجال عبر «سياتل تايمز» أن كمبيوتر نظام الوسائط المتعددة كان عليه عدم محاولة فتح ملف لم يتعرف إلى نسقه، لكنه قام بذلك ما أدى إلى تضرره في العملية.

وأوضحت الجريدة أن القطعة البديلة يبلغ سعرها 1500 دولار، مشيرة إلى نقص في المخزون.

وينبغي على الشركة التي لم ترد على اتصالات وكالة «فرانس برس»، أن تتحمل تكاليف الإصلاح في إطار الكفالة.

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