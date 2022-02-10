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بالفيديو: كيا تخطط لطرح أقوى نسخة من «Sportage»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 01:00 مساء
بالفيديو: كيا تخطط لطرح أقوى نسخة من «Sportage»
ستجهز هذه المركبات بأنظمة تساعد على التحكم بها عن بُعد عبر الهواتف الذكية (الإنترنت)
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قررت شركة «كيا» إطلاق نسخ معدلة أكثر قوة من سيارات Sportage.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن كيا تخطط لطرح نماذج Sportage PHEV الحديثة المعدّلة في عدة أسواق جديدة منها الولايات المتحدة وروسيا وبعض بلدان آسيا وأوروبا، وفق «روسيا اليوم».

وستحصل هذه المركبات على هياكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترًا، عرضها 186 سنتيمترًا، وارتفاعها 166سنتيمترًا، وستجهز بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا، وستزود قمرتها بأنظمة مولتيميديا معدّلة تدار عبر شاشة لمسية عملاقة تمتد على نصف واجهة القيادة تقريبًا.

وستجهز هذه المركبات بأنظمة تساعد على التحكم بها عن بُعد عبر الهواتف الذكية، ونظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد عبر المفتاح، وستحصل على نظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستزودها كيا بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومنظومة هجينة تضم محرك بنزين توربيني ومحركًا كهربائيًا يولدان معًا عزمًا يعادل 265 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

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