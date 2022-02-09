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مخاطر الحريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 01:24 مساء
مخاطر الحريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
بينت الشركتان أن الخلل يكمن بوحدة التحكم في كمبيوتر المكابح المانعة للانغلاق (الإنترنت)
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أعلن اثنان من أهم صانعي السيارات أنهما سيستدعيان ما يقرب من نصف مليون سيارة حيث أخبرت شركتا «هيونداي» و«كيا» مالكي ما يقرب من 500 ألف سيارة في أميركا بركن مركباتهم في الهواء الطلق وبعيدًا عن المباني بسبب عيب محتمل يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق تلقائي حتى في الوقت الذي تكون فيه السيارة لا تعمل.

وبينت الشركتان أن الخلل يكمن بوحدة التحكم في كمبيوتر المكابح المانعة للانغلاق؛ الأمر الذي قد يسبب تماسا كهربائيا وربما يتسبب في نشوب حريق في حجرة المحرك وذلك نقلا عن موقع«سي إن إن بالعربية».

وأصدرت شركة «هيونداي» قرار استدعاء لعام 2016-2018 لسيارات من طرازات «سانتا في» و2017-2018 سيارات الدفع الرباعي الرياضية «سانتا في» و2019 موديلات سانتا في XL و 2014-2015 سيارات الدفع الرباعي «توكسون».

من جهتها تستدعي كيا سيارات السيدان K900 المصنعة بين 2016-2018 وسيارات الدفع الرباعي سبورتج 2014-2016. في المجمل، تستدعي هيونداي 357.830 سيارة بينما تستدعي كيا 126.747 سيارة.

ويمكن أن تعاني «Hyundais» من عطل في نظام الفرامل المانعة للانغلاق والذي قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي ينتج عنه حريق.

أما فيما يتعلق بكيا، إنها مشكلة مماثلة مع وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) والتي قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي وحريق.

ستقوم كل من Hyundai وKia بإخطار المالكين عن طريق البريد للتواصل مع وكلائهم لتحديد موعد الإصلاح المجاني. سيقوم تجار Kia بتركيب فتيل جديد للوحة الدائرة HECU.

بينما سيقوم فنيو Hyundai أيضًا بتثبيت فتيل جديد وفحص واستبدال وحدة ABS، حسب الضرورة.

كما ستبدأ كيا في إرسال رسائل الإخطار بالبريد في 31 مارس. وستبدأ رسائل Hyundai في الظهور في 5 أبريل. في غضون ذلك، يجب على المالكين المتضررين الوقوف في الخارج.

بينت الشركتان أن الخلل يكمن بوحدة التحكم في كمبيوتر المكابح المانعة للانغلاق (الإنترنت)
بينت الشركتان أن الخلل يكمن بوحدة التحكم في كمبيوتر المكابح المانعة للانغلاق (الإنترنت)
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