تعرف إلى طراز فيراري الخاص «إس إف 90 سترادالي»

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت فيراري، الأسبوع الماضي، نسخة خاصة من 812 كومبيتزوني التي كانت أول طراز ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة طرازات مصممة خصيصًا للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق سباق «فيراري كافالكاد»، وهو أشبه برحلة برية سنوية خاصة بمالكي سيارات فيراري.



اليوم، طرحت الشركة الإيطالية السيارة الثانية من المجموعة وهي إس إف 90 سترادالي بلون أحمر مميز من برنامج تايلور مايت Ferrari’s Tailor Made لتخصيص السيارات وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



تقول فيراري إن هذا اللون الفريد مستوحى من منحدرات جبل إتنا البركاني، الواقع على الساحل الشرقي لصقلية، إيطاليا، ويجد اللون طريقه إلى داخل السيارة، ويظهر على الأرضية، والكونسول الوسطي، والمقاعد.



كما ترتدي السيارة ملاقط ذات حمراء لامع تختلف عن لون الطلاء الخارجي.



برنامج فيراري تايلور مايت متاح للعملاء الذين يرغبون في إضفاء الطابع الشخصي حقًا على مظهر سياراتهم وتخصيصه، مع تقديم مجموعة من التشطيبات والمواد والألوان.



ليس لدينا أي فكرة عما خططت له فيراري للسيارات الثلاث المتبقية من المجوعة الخماسية بمناسبة «فيراري كافالكاد».



ظهرت إس إف 90 سترادالي لأول مرة في منتصف العام 2019. وتتوفر السيارة بنظام الدفع الرباعي عند الطلب. وبفضل محركاتها الكهربائية ومحركها التوربيني في 8 سعة 4.0 لتر، تنتج السيارة 1000 حصان وعزم دوران يبلغ 780 نيوتن متر.



ويحصل محرك البنزين من المحركات الكهربائية الثلاثة الموجودة في المقدمة، على زيادة في القوة قدرها 220 حصانًا. ويمكن للسيارة أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط.



تقول فيراري إن السيارات الخمس ستستوحي تصميمها من المعالم المهمة على طول طريق رحلة كافالكاد، بما في ذلك جبل إتنا البركاني والبحر الأبيض المتوسط.

فيراري تحتفل بمرور 10 سنوات على «كافالكاد» بإطلاق طراز خاص من إس إف 90 سترادالي (الإنترنت)

فيراري تحتفل بمرور 10 سنوات على «كافالكاد» بإطلاق طراز خاص من إس إف 90 سترادالي (الإنترنت)