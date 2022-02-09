طرق الحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليك بعض الخطوات السهلة التطبيق لفحص بطارية سيارتك تعرَّف إليها معنا، وحافظ على سيارتك في فصل الشتاء من مخاطر التعطل المفاجئ.



- يوجد نوعان من البطاريات، البطارية الجافة والبطارية العادية التي تستخدم السوائل، يمكنك فحص البطارية العادية بالكشف عن مستوى السائل، وإذا كان أقل من المستوى المطلوب يجب إعادة تعبئة البطارية بالماء المقطر، وتعتبر قلة الماء المقطر داخل البطارية من أكثر أسباب تقليل عمر البطارية.



- أما البطارية الجافة فيمكنك فحصها عن طريق عدسة توجد بأعلى البطارية، فإن كانت باللون الأخضر فهي مشحونة جيدًا وإن كانت باللون الأسود فهي تحتاج إلى تصليح.



- قلة استخدام السيارة تضر بالبطارية، لذلك عند ركن السيارة فترة طويلة يجب عليك نزع البطارية وحفظها ويجب عليك إعادة شحنها كل عشرة أيام.



- ومن الأخطاء التي تقلل عمر البطارية، استخدامها أثناء التوقف مثل تشغيل شاشات الـ«دي في دي» واستخدام الأنظمة الصوتية فترات طويلة.