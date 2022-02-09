Atwasat

طرق الحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 03:11 مساء
طرق الحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء
خطوات سهلة التطبيق لفحص بطارية سيارتك (الإنترنت)
alwasat radio

نُقدِّم إليك بعض الخطوات السهلة التطبيق لفحص بطارية سيارتك تعرَّف إليها معنا، وحافظ على سيارتك في فصل الشتاء من مخاطر التعطل المفاجئ.

- يوجد نوعان من البطاريات، البطارية الجافة والبطارية العادية التي تستخدم السوائل، يمكنك فحص البطارية العادية بالكشف عن مستوى السائل، وإذا كان أقل من المستوى المطلوب يجب إعادة تعبئة البطارية بالماء المقطر، وتعتبر قلة الماء المقطر داخل البطارية من أكثر أسباب تقليل عمر البطارية.

- أما البطارية الجافة فيمكنك فحصها عن طريق عدسة توجد بأعلى البطارية، فإن كانت باللون الأخضر فهي مشحونة جيدًا وإن كانت باللون الأسود فهي تحتاج إلى تصليح.

- قلة استخدام السيارة تضر بالبطارية، لذلك عند ركن السيارة فترة طويلة يجب عليك نزع البطارية وحفظها ويجب عليك إعادة شحنها كل عشرة أيام.

- ومن الأخطاء التي تقلل عمر البطارية، استخدامها أثناء التوقف مثل تشغيل شاشات الـ«دي في دي» واستخدام الأنظمة الصوتية فترات طويلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد

الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: جيل جديد من «غولف فولكس فاغن»
بالصور: جيل جديد من «غولف فولكس فاغن»
أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة
أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟
كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
تعرف إلى جديد «فورد مونديو 2022»
تعرف إلى جديد «فورد مونديو 2022»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023...
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك...
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة...
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك...
خطوات غسل محرك السيارة بالماء
خطوات غسل محرك السيارة بالماء...
المزيد
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم بعيدا عن المباني
مخاطر اندلاع حريق ترغم مالكي «كيا» و«هيونداي» صف سياراتهم ......
تعرف إلى طراز فيراري الخاص «إس إف 90 سترادالي»
تعرف إلى طراز فيراري الخاص «إس إف 90 سترادالي»...
طرق الحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء
طرق الحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء...
تعرف إلى جديد «فورد مونديو 2022»
تعرف إلى جديد «فورد مونديو 2022»...
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط