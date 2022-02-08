تعرف إلى جديد «فورد مونديو 2022»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة فورد، بعد سلسلة من الصور التي تم تسريبها العام الماضي، الجيل الخامس الجديد كليًا من طراز مونديو، بتصميم أنيق، حصريًا للسوق الصينية، والتي من المقرر أن تنافس، فولكس واجن باسات، المعاد تصميمها في مركز التصميم الصيني في شنغهاي.



إذ يقدم الجيل الجديد كليا من فورد مونديو عرضا للغة التصميم الفريدة والجديدة لفورد مستقبلا. وكان قد تم طرح مونديو للبيع في الصين منذ العام 2002، وبعد« ما يقرب من عقد من إطلاقها في أوروبا وذلك وفقا لموقع «موتور وان».



كما أن إعادة ابتكار وإطلاق السيارة، شكّل بدوره تحديًا كبيرًا وتفوقًا لصانع السيارات، لا سيما مع رغبة الشركة في الحفاظ على نجاحها والارتقاء بتجربة العملاء إلى المستوى التالي الأكثر تقدمًا، وبحسب فورد فإن «نقطة البداية في التصميم هي دائما العميل، والبحث عن طرق مبتكرة لدمج ما يحتاج إليه ويريده في التصميم».



وتعد فورد مونديو الجديدة هي أول طراز يتم تصميمه وفقا لفلسفة جديدة لصانع السيارات الأميركي تحت شعار «الطاقة المقدمة مع القوة»، التي تمزج بين عناصر «التراث الغني» و«تصميمات الأيقونات» لدى فورد مع تفضيلات مشتريها من العملاء الصينيين.



وتستلهم مونديو الجديدة تصميمها بشكل كبير من طرازها الشقيق الذي تم إطلاقه أخيرًا في السوق الصينية، إيفوس الكروس أوفر الملهم للتصميم.



تشمل عناصر التصميم الرئيسية شبكة مثمنة الشكل، ومصابيح ال إي دي LED أمامية رفيعة متصلة بشريط ضوئي داخل الحافة الأمامية لغطاء المحرك، ومصابيح تشغيل نهارية منفصلة، ورسم على شكل حرف إيه A لمجرى الهواء داخل الجزء السفلي من المصد الأمامي.



وكما هو الحال في إيفوس، تتميز مونديو بخطوط داخل الجزء الخلفي من الأبواب الخلفية والألواح الربعية الخلفية.



بينما يتميز أيضا الجزء الخلفي بسطحه القصير، ومصابيح خلفية مستوحاة من موستانج (متصلة بنطاق ضوئي كامل العرض)، ومصد يحتوي مشتت مدمج.



فبينما يبلغ طول سيارة فولكس واجن باسات المنافسة الجديدة بنحو 4.935 ملم وعرضها 1.875 ملم وارتفاعها 1500 ملم.



وهي أطول بمقدار 63 ملم وعرض 23 ملم وأعلى بمقدار 19 ملم من سيارة مونديو وفوكس إم كيه 4، التي سيتم إيقاف إنتاجها تدريجيًا في مصنع فورد في فالنسيا في إسبانيا مارس المقبل.



في حين لم تكشف فورد التصميم الداخلي لسيارة مونديو الجديدة، إلا أن المصادر الصينية تؤكد أنها ستتلقى نفس بنية المقصورة الأساسية مثل سيارة إيفوس.



وستشتمل على لوحة عدادات بها شاشة عرض بعرض 1.1 متر. وشاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة لمس معلومات وترفيهية منفصلة مقاس 27 بوصة.



كما زودت مونديو بنظام فورد سينك + يو إكس 2.0 UX الجديد مع حزمة برامج مطورة من بايدو، ويقدم مساعدا افتراضيا مع إمكانية تحديث البرامج عبر الهواء، ووظائف مساعدة السائق من المستوى 2 وتقنية كار تو إكس.



تعتمد مونديو الجديدة على منصة فورد سي C2، والتي تدعم أيضا فوكس إم كيه Mk4 الحالية.



خطط لطرح طرازات مونديو بالسوق الصينية عبر خيارات بين محركات البنزين ذات الشاحن التوربيني سعة 1.5 ليتر و 2.0 ليتر، والتي تصل قوتها إلى 238 حصانا.



كما جرى التخطيط أيضا لطرح محرك هجين إضافي، ولم يتم الإعلان عن تفاصيله رسميا بعد.



من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في الصين خلال الربع الثاني من العام 2022، وسيتم إنتاج الصالون الجديد بأربعة أبواب في مشروع مشترك بين فورد وشركة تشانجان الصينية في تشونغتشينغ.



يذكر أن فورد استبعدت بيع مونديو الجديدة في أسواق أوروبا، وتشير التوقعات إلى أنه يمكن بيعها في الولايات المتحدة كبديل لسيارة فيوجن، على الرغم من أن فورد لم تؤكد بعد التفاصيل حول طرح موديلات أميركا الشمالية.

فورد مونديو 2022 الجديدة كليًا بتصميم جميل.. حصريًا للصين (الإنترنت)

فورد مونديو 2022 الجديدة كليًا بتصميم جميل.. حصريًا للصين (الإنترنت)