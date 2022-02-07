كيف تصلح خدوش سيارتك بنفسك؟

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض السيارات إلى خدوش كثيرة، خصوصا في المدن المزدحمة بسبب الاحتكاك بين المركبات، سواء عند صف السيارة أو بسبب قيام بعض صغار السن باستخدام مفاتيح أو غيرها لخدش طلاء السيارات.

وهنا نقدم لك طرق بسيطة لإصلاح هذه الخدوش دون اللجوء إلى ورش الصيانة، حسب «موتوري».

معجون الأسنان

يعد معجون الأسنان مادة مستخدمة بشكل كبير لتنظيف وإزالة العديد من البقع وغيرها، ويذكر أيضا أنها مادة تعمل على كشط الأسطح، ويمكن استخدامها لإصلاح خدوش السيارة البسيطة عن طريق فركها بحركة دائرية، كما يمكن تكرار العملية أكثر من مرة إذا لزم الأمر.

التنر

يمكن خلط التنر مع الماء وبهذا يتكون محلولا يعمل على إصلاح خدوش السيارة من خلال استخدام قطعة قماش نظيفة، وإضافة المحلول عليها ومن ثم فرك منطقة الخدش بها وتركها حتى تجف.

طلاء الأظافر

إذا لم تتمكن من إزالة خدوش السيارة باستخدام جهاز الصنفرة بشكل دقيق، يمكنك استخدام طلاء الأظافر الذي يناسب لون السيارة الخاصة بك وطلاء منطقة الخدش.