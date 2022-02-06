أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

في بعض الأحيان يخطئ سائقو السيارات بنقلهم لتعشيقة خاطئة يصدر عنها صوت احتكاك بين أجزاء معينة، ليتساءلوا فيما بعد هل لهذا الخطأ أضرار على القير والمحرك. بالتأكيد لهذا الخطأ ضرر على القير والمحرك، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

هل نقل حركة القير بشكل خاطئ يحدث أضرارًا؟

إجابة عن هذا السؤال، بينت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن النقل الخاطئ لتعشيقة خاطئة لا يتوقف ضرره على القير فقط، بل إنه قد يضر المحرك أيضًا، وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

فقد تتعرض أجزاء التروس للتحميل الشديد عندما يحدث هذا الخلل، ويؤدي تكرار هذه العملية إلى تآكل مبكر لحلقات المزامنة أو لعناصر الإحكام، أو قد يصل الضرر إلى محمل الإبرة.

ففي حال قيام قائد السيارة بنقل الجير من التعشيقة الرابعة مباشرةً إلى الأولى، فإن المحرك سينقل سرعة الدوران المرتفعة من التعشيقة المرتفعة إلى المنخفضة، هذا قد يسبب كبحًا قويًّا للسيارة.

يعني هذا الوصول إلى عدد لفات بأقصى حد ممكن، مما قد يسبب الضرر ليس فقط بالناقل، بل لا بد أن يتضرر المحرك، وذلك لأن عدد اللفات المرتفع جدًّا يؤدي إلى تحرك سريع للمكابس بما لا يتوافق مع فتح الصمامات وإغلاقات، وعندما تصطدم المكابس بقوة مع الصمامات فقد تسبب كسر المكبس أو ثنيه، بالإضافة إلى احتمال انثناء ذراع التوصيل في مثل تلك الحالات.