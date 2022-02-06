Atwasat

أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 04:00 مساء
أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة
تعرف معنا إلى أضرار نقل الحركة بشكل خاطئ على القير والمحرك في سيارتك (الإنترنت)
alwasat radio

في بعض الأحيان يخطئ سائقو السيارات بنقلهم لتعشيقة خاطئة يصدر عنها صوت احتكاك بين أجزاء معينة، ليتساءلوا فيما بعد هل لهذا الخطأ أضرار على القير والمحرك. بالتأكيد لهذا الخطأ ضرر على القير والمحرك، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

هل نقل حركة القير بشكل خاطئ يحدث أضرارًا؟
إجابة عن هذا السؤال، بينت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن النقل الخاطئ لتعشيقة خاطئة لا يتوقف ضرره على القير فقط، بل إنه قد يضر المحرك أيضًا، وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

فقد تتعرض أجزاء التروس للتحميل الشديد عندما يحدث هذا الخلل، ويؤدي تكرار هذه العملية إلى تآكل مبكر لحلقات المزامنة أو لعناصر الإحكام، أو قد يصل الضرر إلى محمل الإبرة.

ففي حال قيام قائد السيارة بنقل الجير من التعشيقة الرابعة مباشرةً إلى الأولى، فإن المحرك سينقل سرعة الدوران المرتفعة من التعشيقة المرتفعة إلى المنخفضة، هذا قد يسبب كبحًا قويًّا للسيارة.

يعني هذا الوصول إلى عدد لفات بأقصى حد ممكن، مما قد يسبب الضرر ليس فقط بالناقل، بل لا بد أن يتضرر المحرك، وذلك لأن عدد اللفات المرتفع جدًّا يؤدي إلى تحرك سريع للمكابس بما لا يتوافق مع فتح الصمامات وإغلاقات، وعندما تصطدم المكابس بقوة مع الصمامات فقد تسبب كسر المكبس أو ثنيه، بالإضافة إلى احتمال انثناء ذراع التوصيل في مثل تلك الحالات.

هل الأضرار نفسها تحدث في ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟
أضرار نقل حركة القير بشكل خاطئ لا تقتصر على النوع اليدوي، بل من الممكن أن تشمل الأوتوماتيكي أيضًا.
فبعض سائقي السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يقومون بنقل الحركة من الوضع D إلى R بسرعة كبيرة، كي يتمكنوا من إرجاع السيارة للخلف بشكل سريع.

هذا الخطأ سيؤدي إلى التحميل الزائد على النظام الأوتوماتيكي، مما يسبب زيادة تآكل مكونات القير.
عدة أضرار قد تصيب القير بسبب قلة الصيانة أيضًا، فمثلًا نقص كمية الزيت يلحق ضررًا بالناقل وبمحرك السيارة أيضًا، بسبب ازدياد نسبة الاحتكاك بين القطع الميكانيكية داخل المحرك، مما يسبب تآكلها، وقد يصل الضرر إلى كسر التروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان

المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان
إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا

إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا
الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا

الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا
كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟

بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»

الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»

جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «سكودا»
بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «سكودا»
كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟
كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023...
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك...
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة...
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك...
كيف تفهم رموز زيت المحركات؟
كيف تفهم رموز زيت المحركات؟...
المزيد
أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة
أضرار نقل الحركة الخطأ على قير السيارة...
بالصور: جيل جديد من «غولف فولكس فاغن»
بالصور: جيل جديد من «غولف فولكس فاغن»...
«تسلا» تستدعي 800 ألف سيارة لدواعي «الأمان»
«تسلا» تستدعي 800 ألف سيارة لدواعي «الأمان»...
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة
بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة...
كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟
كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط