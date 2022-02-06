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بالصور: جيل جديد من «غولف فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 12:45 مساء
بالصور: جيل جديد من «غولف فولكس فاغن»
فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
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حققت سيارة فولكس فاغن غولف جي تي آي منذ إطلاقها، شعبية منقطعة النظير، ونجاحًا بقي مستمرًا مع أجيالها الثمانية.
والبداية من الجيل الأول الذي ظهر العام 1975 وانطلقت معه شرارة سيارات الهاتشباك الرياضية، التي مكَّنت الشباب من التمتع بالأداء دون الحاجة لإنفاق مبلغ طائل من المال، وصولًا إلى أحدث أجيالها، الجيل الثامن، الذي استلم الشعلة مكملًا المسيرة الناجحة التي انطلق بها الجيل الأول.

وتشهد المبيعات التي سجلتها السيارة منذ بداياتها، والتي بلغت 2.3 مليون سيارة على مستوى العالم، على أنها أكثر السيارات نجاحًا في فئتها بالعالم، بسبب أنها حافظت على طابعها المتفرد الذي يجمع بين الأداء المثالي للاستخدام اليومي المتنوع وأعلى مستويات الأداء الرياضي، حسب «عالم السيارات».

واليوم، بعد كل هذه السنوات، تواصل طرازات جي تي آي من Mk1 وحتى طراز Mk8 للعام 2021، جذب السائقين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، حتى صار يطلق على عشاق هذا الطراز اسم «جيل جي تي آي».

وكما جرت العادة مع الطرازات السبعة من غولف جي تي آي، التي تميّزت بأنها تُلبّي معيارًا أساسيًا للأداء الديناميكي يزيد في دقته عن أي سيارة مدمجة أخرى، فإن الجيل الأحدث، الثامن، وهو الذي نفرد له هذه التجربة في هذا المقال، جاء ليرتقي بهذه السيارة إلى مستوى أعلى من ناحية ديناميكية القيادة والتصميم والتقنيات.

إذ يرسي هذا الجيل معايير جديدة لفئة السيارات الرياضية المدمجة، سواء من حيث الأداء والقدرات خلال الاستعمال اليومي أو على الحلبات، وذلك بفضل تجهيزها بمحرك TSI الذي يعتبر أقوى محرك زودت به سيارة غولف جي تي آي، وهو بسعة 2 ليتر مع الشاحن التوربيني يُنتج 245 حصانًا وعزم دوران 370 نيوتن متر، مع ناقل الحركة ثنائي القابض بـ7 سرعات.

علاوة على تحسين أجهزة التعليق في الأمام والخلف، ونظام مكابح متطور جدًا الأول من نوعه في طراز غولف جي تي آي، ما يمنحها انسيابية أكبر ويجعلها سيارة بشخصيتين مميّزتين، عائلية ورياضية.

أو من حيث التصميم الأنيق؛ إذ أصبحت غولف جي تي آي الجديدة أكثر انخفاضًا، وأطول، وأفضل ديناميكية.

ويحتوي التصميم الخارجي الجديد للسيارة على مجموعة من عناصر التصميم الخاصة بطرازات جي تي آي التقليدية والجديدة. حيث تمت إعادة تصميم شريط GTI بإضافة شريط عرضي متوازي من مصابيح LED والمصابيح الخلفية العالية بتقنية LED.

من الداخل، تُعدّ سيارة الجيل الثامن، هي الأجمل والأكثر تطورًا بالنسبة لأجيالها السابقة لجهة اعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية والشاشات وتقنيات الاتصال والتشغيل السهل، مع نظام معلومات وترفيه جديد بقياس 10 بوصات.

بالإضافة إلى أجهزة القياس الرقمية والسلامة، والإضاءة المحيطة، وفتحات المكيف بتصميمها الجديد، إلى جانب توفر نظام App-Connect والشحن اللاسلكي للهاتف.

كان الهدف من إطلاق غولف في البداية، هو توفير طراز أحدث من سيارة بيتل الشعبية؛ لكن شركة فولكس واجن لم تقدم بديلًا ناجحًا فقط، وخصوصًا النسخة الرياضية جي تي آي، وإنما يمكن القول إنها السيارة الرائعة التي أطلقت ثورة في فئة الهاتشباك. كما أنها رائدة في عالم السيارات، وأسطورة حقيقية جعلتها علامة تجارية في حد ذاتها.

فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
فولكس فاغن غولف جي تي آي الجيل الثامن.. سيارة عصرية بخبرة 45 عامًا (الإنترنت)
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