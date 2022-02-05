بالفيديو: «هيونداي» تعلن سيارة شبابية رخيصة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت هيونداي أخيرًا عن سيارة Casper Van الجديدة التي صنعتها لتكون متطورة تقنيًا واقتصادية في استهلاك الوقود.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر أنيق بطول 3 أمتار و59 سم تقريبًا، صُمِّم ليمنح المركبة طابع المركبات الشبابية، وتميز بشكل واجهته الأمامية والمصابيح التي توفر إضاءة ممتازة جدًا ليلًا ونهارًا وفي مختلف ظروف الطقس.



ولم تغب روح التطور عن قمرة هذه السيارة أيضا؛ إذ جُهِّزت بأحدث أنظمة المولتيميديا والإضاءه وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية أساسية قادرة على الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة والهواتف الذكية، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.